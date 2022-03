Vagas e eventos

Com o intuito de aumentar a presença feminina no quadro de colaboradores, em especial nas áreas técnicas, a Datainfo, empresa de tecnologia, lança neste mês de março o programa especial de recrutamento "Só Dá Elas". São 70 vagas disponíveis em todo o Brasil, nas modalidades de trabalho presencial, híbrido e remoto. Para conhecer os detalhes e participar do processo seletivo, basta acessar www.datainfo.gupy.io/

A CloudWalk, rede de tecnologia de pagamentos, abriu mais de 200 vagas com o objetivo de recrutar profissionais em trabalho remoto. Entre as oportunidades, estão sendo oferecidas 100 posições no time de Engenharia de Suporte ao Cliente. O requisito principal é afinidade com tecnologia e capacidade de resolver problemas complexos. Quem se interessar deve acessar https://bit.ly/3KxVIdJ

O Sebrae-RS está selecionando empresas para o Salão Internacional do Couro e do Calçado até o dia 18 de março. O espaço coletivo do Projeto Estação Moda RS busca fomentar o empreendedorismo e impulsionar marcas. As selecionadas poderão usufruir de um subsídio de até 40% no valor final. Informações adicionais, manual do expositor e ficha de inscrição podem ser acessadas pelo link https://bit.ly/3CqHqcj



Desenvolvida pelo InovaEdu, estão abertas as inscrições para a edição 2022 do programa #TeuFuturo, que busca identificar talentos e impulsionar jovens para iniciar em uma área promissora como a tecnologia. São oferecidas 400 bolsas integrais para o curso de Programação Web para estudantes do ensino médio de todo o Brasil ou recém concluintes, com pouca ou nenhuma experiência em programação, com idades de 16 a 30 anos. As inscrições devem ser realizadas pelo site

Desenvolvida pelo InovaEdu, estão abertas as inscrições para a edição 2022 do programa #TeuFuturo, que busca identificar talentos e impulsionar jovens para iniciar em uma área promissora como a tecnologia. São oferecidas 400 bolsas integrais para o curso de Programação Web para estudantes do ensino médio de todo o Brasil ou recém concluintes, com pouca ou nenhuma experiência em programação, com idades de 16 a 30 anos. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/3KvtjoG