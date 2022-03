Após dois anos no universo virtual, a FuturePrint, feira sobre serigrafia, sublimação, comunicação visual e impressão digital têxtil volta ao presencial de 20 a 23 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), com o objetivo de promover a conexão entre tecnologias, negócios e pessoas. Além de máquinas, equipamentos, produtos e serviços, será possível encontrar soluções de crédito a empreendedores, consultoria e palestras gratuitas sobre os principais temas que movem e moverão o setor no futuro. O evento ocorrerá de quarta à sexta-feira, das 13h às 20h, e no sábado das 10h às 17h, na rua José Bernardo Pinto, nº 333, Vila Guilherme. Veja detalhes em feirafutureprint.com.br.

O Comunidade UX, projeto da Bienal de Arte Digital, segue até abril na Galeria 3 do Centro Cultural Oi Futuro, no bairro Flamengo, no Rio de Janeiro. Objetivo é ser um evento de cooperação, informação e exposição de trabalhos, sejam artistas natos digitais ou não. Serão oito workshops, sendo sete presenciais e um virtual, e 17 palestras, sendo cinco presenciais e 12 virtuais. Inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site comunidadeux.com.