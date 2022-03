O Programa de Formação da EQI Investimentos vai capacitar e contratar 1 mil novos assessores de investimentos até o fim do ano, voltado para qualquer pessoa interessada no mercado financeiro, com disponibilidade para trabalhar nos escritórios de Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC) ou São Paulo (SP). A empresa também abrirá 300 vagas em áreas de suporte ao negócio. Para participar do processo seletivo basta acessar o site bit.ly/34IJSyo.

O Grupo 3778, healthtech independente focada em saúde corporativa, está com 135 vagas disponíveis para a área da saúde. Dentre as opções, a startup busca fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, educadores físicos, e muitos outros. Além disso, procura também profissionais de tecnologia e administrativos para o setor. Há posições de trabalho remoto e presencial no País todo. Mais informações pelo seguinte link carreirasimtep.gupy.io.