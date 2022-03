Negócios veganos se espalham por Porto Alegre

Apesar de o Brasil ser considerado um dos países mais carnívoros do mundo, dados revelam que, desde 2020, quase metade dos brasileiros reduziu o consumo de carne. Uma pesquisa realizada pelo Ibope expôs que 47% da população não faz mais questão de ter o alimento nas suas refeições. Além do óbvio aumento no preço da carne, outro fator colaborou para essa redução: o interesse crescente por pautas ligadas ao vegetarianismo e veganismo. E não faltam oportunidades para quem deseja investir na área.

O público busca, cada vez mais, estabelecimentos que ofereçam serviços e produtos que não contenham ingredientes de origem animal, como é o caso do Espaço Veganista, presente na avenida Vasco da Gama, nº 52, no bairro Bom Fim. De acordo com o sócio-fundador do negócio, Pedro Miró Gomes, 36 anos, o propósito do espaço é oferecer comida vegana pelo melhor custo benefício. "Ainda que tenhamos um bar aqui, o buffet é o nosso principal produto, que oferece comida boa, sem crueldade animal, por um valor justo", afirma.

Empreendendo na área da alimentação desde 2013, Pedro conta que foi somente há seis anos que incorporou o conceito do veganismo na sua vida e nos seus negócios. "Quando realizei essa mudança na minha alimentação e no meu estilo de vida, o restaurante que eu já tinha também se tornou vegano. Decidi que não me envolveria mais com nenhuma iniciativa que utilizasse de exploração animal", lembra. A partir daí, o empreendedor iniciou uma jornada que busca viabilizar o veganismo como uma prática diária. " Ainda que seja algo muito maior do que apenas a alimentação, ter um restaurante focado apenas em comida vegana já viabiliza muito essa prática, facilita para as pessoas que desejam ter uma vida com menor, ou nenhuma exploração animal, entender que é possível sim fazer essa mudança ", garante.

Ainda que a recepção do público, segundo o sócio, esteja sendo fantástica, o negócio passou por dificuldades durante o período de pandemia. "Tivemos de fechar o nosso espaço, que antigamente era no bairro Rio Branco, onde trabalhamos por quatro anos. Felizmente, outro restaurante vegano da região, o Aurora, nos cedeu o ambiente para trabalharmos com a nossa tele-entrega de cachorro-quente durante as noites. Foi o que nos levantou durante esse tempo difícil", confessa Pedro. Inclusive, desde esse período até hoje, o delivery do restaurante vem representando cerca de 50% do faturamento da empresa.

Para aqueles que desejam incluir opções veganas no cardápio do seu negócio, o empreendedor alerta: não tente enganar o público.

"Mesmo que tu não sejas vegano, tu precisas estudar sobre antes de oferecer isso no teu restaurante, porque as pessoas vão te exigir coisas que tu precisas saber. Se falar no cardápio que tal produto é sem ovo ou sem leite, e não for, nós vamos saber, e vamos falar sobre isso. É uma questão de caráter e transparência com os clientes", completa.