Vagas e Eventos

Rede Ester , instituição que atua promovendo a inclusão da pessoa com deficiência. Há vagas disponíveis em organizações de todo o País. Interessados podem conferir mais informações sobre as vagas e cadastrar seu currículo no site Dezenas de vagas de emprego foram lançadas na plataforma da, instituição que atua promovendo a inclusão da pessoa com deficiência. Há vagas disponíveis em organizações de todo o País. Interessados podem conferir mais informações sobre as vagas e cadastrar seu currículo no site www.ester.org.br

A PhoneTrack , startup que utiliza inteligência artificial para transformar a relação entre consumidor e empresa, está contratando nas áreas de Dados, Marketing e Produto. Podendo trabalhar de onde quiser e com horários flexíveis, a empresa também oferece auxílio educação para cursos, workshops internos e inglês in company. Inscrições podem ser feitas pelo link jobs.kenoby.com/phonetrack .

A Strategy.lab, hub de conhecimento prático-empresarial, está organizando o evento Vendas , Gestão e Resultados: Como criar demanda . O curso terá foco no desenvolvimento comercial das empresas através do empoderamento e protagonismo dos participantes. A carga horária será de 12 horas, sendo oito horas presenciais no Instituto Ling, nos dias 22 e 24 de março, e quatro horas de mentoria individual online, que ocorrerá com hora marcada no mês de abril. Ingressos disponíveis em bit.ly/3tH6Qyv .