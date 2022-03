Com o intuito de aumentar a presença feminina no quadro de colaboradores, em especial nas áreas técnicas, a Datainfo, empresa de tecnologia, lança neste mês de março o programa especial de recrutamento "Só Dá Elas". São 70 vagas disponíveis em todo o Brasil, nas modalidades de trabalho presencial, híbrido e remoto. Para conhecer os detalhes e participar do processo seletivo, basta acessar www.datainfo.gupy.io/.

A CloudWalk, rede de tecnologia de pagamentos, abriu mais de 200 vagas com o objetivo de recrutar profissionais em trabalho remoto. Entre as oportunidades, estão sendo oferecidas 100 posições no time de Engenharia de Suporte ao Cliente. O requisito principal é afinidade com tecnologia e capacidade de resolver problemas complexos. Quem se interessar deve acessar bit.ly/3KxVIdJ.