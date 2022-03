Vagas e Eventos

Flix , seguradora digital, está buscando ampliar o seu time e abriu mais de 10 vagas direcionadas para desenvolvedores backend, front end e devops. Os colaboradores podem escolher de onde trabalhar, de casa ou do escritório. Para fazer parte do time da insurtech, basta acessar o link , seguradora digital, está buscando ampliar o seu time e abriu mais de 10 vagas direcionadas para desenvolvedores backend, front end e devops. Os colaboradores podem escolher de onde trabalhar, de casa ou do escritório. Para fazer parte do time da insurtech, basta acessar o link https://bit.ly/33FukLc

Warren, plataforma de investimentos, está com vagas abertas especificamente para mulheres negras e pardas para atuar na sede em Porto Alegre. As vagas são para Analista de Relacionamento, Analista de Social Media, Analista de Suporte N3, Diretora de Arte e Redatora de Conteúdo. Para se inscrever, acesse o site https://bit.ly/3h8Dp2k

Workshop Business Partner - Consultoria Interna de RH. As atividades acontecem online e ao vivo, nos dias 16 e 17 de março de 2022, quarta e quinta-feira, das 8h às 16h. As inscrições estão abertas pelo link https://bit.ly/3Hh7cAn. A Com Propósito By Helena Brochado oferece palestras, teambuilding, consultorias, mentorias, assessment para executivos e times. Possui mais de 20 anos, nas áreas da Psicologia Organizacional, Liderança, Inteligência Emocional, Gestão de Pessoas, Saúde Mental e Sucessão em Empresas Familiares, para criar soluções às organizações.