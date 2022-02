Vagas e Eventos

Layers Education , edtech que oferece soluções de unificação de aplicativos para a gestão de instituições de ensino, anunciou que está em busca de novos talentos para diversas áreas da empresa. Serão mais de 100 vagas até o final do ano, o que representa um crescimento de 200% da operação. Dez das vagas oferecidas são para início imediato. Mais informações sobre as oportunidades no site Recentemente, a, edtech que oferece soluções de unificação de aplicativos para a gestão de instituições de ensino, anunciou que está em busca de novos talentos para diversas áreas da empresa. Serão mais de 100 vagas até o final do ano, o que representa um crescimento de 200% da operação. Dez das vagas oferecidas são para início imediato. Mais informações sobre as oportunidades no site https://bit.ly/3BobzIz

CVC Corp, maior grupo de viagens da América Latina, abriu cerca de 350 novos postos de trabalho, a maioria focada em Atendimento ao Cliente. As novas funções são para todos os níveis hierárquicos, para quem quiser trabalhar remotamente de qualquer lugar do Brasil. Interessados podem realizar a inscrição pelo link https://jobs.kenoby.com/cvccorp

Case: A força do tombo". O evento conta com a presença da empreendedora Luiza Colombo Dutra, que compartilha a sua trajetória de reposicionamento e criação de parcerias para superar as crises que o seu negócio sofreu devido a pandemia. O encontro ocorre dia 25/02 às 18h, no Pavilhão da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Ingressos gratuitos pelo site https://bit.ly/3JIRXCb