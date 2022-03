A Com Propósito lançou a 12ª turma de formação com o Workshop Business Partner - Consultoria Interna de RH. As atividades acontecem online e ao vivo, nos dias 16 e 17 de março de 2022, quarta e quinta-feira, das 8h às 16h. As inscrições estão abertas pelo link https://bit.ly/3Hh7cAn. A Com Propósito By Helena Brochado oferece palestras, teambuilding, consultorias, mentorias, assessment para executivos e times. Possui mais de 20 anos, nas áreas da Psicologia Organizacional, Liderança, Inteligência Emocional, Gestão de Pessoas, Saúde Mental e Sucessão em Empresas Familiares, para criar soluções às organizações.

Para contar as histórias de mulheres cientistas e empreendedoras, o Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc) realiza, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 11h, um talk com o tema Ciência&Negócios: existe um segredo para trilhar este caminho?. Quatro painelistas conversarão sobre suas trajetórias, com a mediação da Pró-Reitora de Graduação e Educação Continuada da Pucrs, Adriana Kampff. O evento será híbrido: online, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e presencial, com limite de vagas.