A Fundação Estudar abriu as inscrições para o Conexão Tech, evento que promove um encontro virtual entre jovens talentos interessados no mercado da tecnologia e recrutadores das maiores empresas do setor no País. O evento gratuito conhecido como "match da carreira" apresenta os participantes às maiores marcas do segmento, e acontece nos dias 30 e 31 de março. Aqueles que desejarem participar, terão até o dia 23 de fevereiro para se inscrever gratuitamente através do site https://bit.ly/3HGpcoN.

A CTC, uma das 150 maiores empresas de TI do País, vai promover nesta quinta-feira (17), às 19h, o webinar gratuito Como utilizar Squads com modelo ágil para atingir seus objetivos, que será ministrado por Almir Segatti, head of Agility da empresa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3J8Smxk. As vagas são limitadas.