A BHub, startup de gestão por assinatura, está à procura de profissionais para seis vagas de anywhere office e modelo híbrido, a maioria delas afirmativas para mulheres, pessoas trans e pessoas negras. As vagas são para as áreas de tecnologia, atendimento, comercial e customer experience, com auxílio home office. Para quem estiver interessado, as inscrições ocorrem pelo site https://bit.ly/3sqg6Gq.

A Web Estratégica, consultoria em marketing digital, está com processo seletivo aberto neste mês de fevereiro para as áreas de Marketing de Conteúdo e SEO. A princípio, são ofertadas oito vagas para atuar em sistema de trabalho remoto, porém, o objetivo é que futuramente a equipe atue em regime híbrido, com atividades em Campinas. As inscrições para as vagas devem ser enviadas para o e-mail [email protected] com pretensão salarial, currículo, LinkedIn e portfólio.