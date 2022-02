Mercado Paralelo acelera retomada do 4º Distrito

Inaugurado oficialmente no fim de janeiro, o Mercado Paralelo trouxe renovação ao DC Shopping, na zona norte de Porto Alegre. O local reúne operações de gastronomia, entretenimento e lazer, tudo isso com muito espaço a céu aberto. Por isso, o complexo se tornou aposta de empreendedores e empreendedoras à frente de operações em outras regiões da cidade, como é o caso da Flori, floricultura comandada por Jade Primavera e Drew Roza, que tem sua primeira unidade no Bom Fim e que chegou ao local com a proposta de unir drinks e plantas. A ideia de ampliar a frente de atuação da Flori e de compor, ao lado de operações como 20Barra9, Complex e Gianluca Zaffari, o novo food hall da Capital surgiu através de um convite dos sócios do Mercado Paralelo. "Sou consultor e faço gestão de bares. Estou ligado com coquetelaria e gastronomia desde sempre. Um dos bares que faço gestão é dos sócios do Mercado Paralelo. Nessa conexão, nos convidaram para abrir uma floricultura e fazer a gestão do bar principal, que seria em outro espaço. Acabamos juntando as duas operações em uma só. Eu tento fugir dos drinks, mas eles voltam para mim", brinca Drew sobre a união da floricultura com as bebidas. "Resolvemos juntar os dois mundos muito porque têm a ver com plantas. Nossas criações são todas inspiradas em plantas, bem botânicas", explica Jade. A operação é restrita a esses itens já que a proposta do Mercado Paralelo é os negócios se complementarem. "Cada operação trabalha com algo específico e as outras não competem. Pega um drink aqui, compra uma planta, pega uma pizza ao lado, toma um sorvete. É para funcionar em conjunto", pondera Jade, ressaltando que, por esse motivo, a nova empreitada tem sido mais tranquila que a abertura do primeiro negócio em 2019. "Aqui nos parece um pouco mais fácil. Tanto porque já sabemos que temos um público que vai ser cativo daqui quanto por nos sentirmos acompanhados nessa luta do negócio dar certo", comemora.

Segunda unidade, novo modelo de operação

Bruna Startt e os irmãos David e Hédio Klein são sócios da Startt & Brothers. Foto: Startt & Brothers/Divulgação/JC A Startt & Brothers abriu sua segunda unidade no Mercado Paralelo, na zona norte da Capital. Foto: Startt & Brothers/Divulgação/JC

Quem também apostou no novo empreendimento da Capital foram os sócios da cafeteria Startt & Brothers, que abriu sua primeira unidade em 2019 na rua Eudoro Berlink, nº 520. Bruna Startt, que está à frente da marca com os irmãos David e Hédio Klein, conta que a operação foi a primeira a aportar no Mercado Paralelo, funcionando como uma cafeteria de apoio à demanda interna enquanto o projeto tomava forma.

Segundo a empreendedora, o desejo de expandir era grande e não houve dúvidas na hora de apostar no espaço. "Quando nos contaram a ideia, abraçamos na hora. Acreditamos no projeto por proporcionar essa junção de operações. Nos unirmos com outros é muito legal. Acreditamos muito na troca de experiências", diz Bruna, destacando que o modelo do espaço, com muita área aberta, encontrou ressonância com os desejos da clientela. "Crescer já era um projeto, mas com a pandemia, a nossa loja estava fechada, estávamos só com entregas. Foi desafiador, mas quando vimos o projeto a céu aberto, que era o que as pessoas desejavam, acreditamos na hora. As pessoas não querem mais ficar trancadas, elas querem um ambiente aberto para curtir, então está tendo uma boa receptividade", pontua.

Na nova unidade, a operação funciona focada em take away, além de ter um cardápio com opções para almoço. A cozinha, mais ampla que a original, permitiu que os sócios experimentassem novidades. "Sempre gostamos de inovar. Criamos coisas novas e estamos lançando produtos novos. Na outra, não podíamos trabalhar com fritura, por exemplo. Agora, terá cheesecake frito e outros itens diferentes", revela.

Bruna destaca que a localização no Quarto Distrito também foi um diferencial para os sócios. "O Instituto Caldeira trouxe muito movimento para a região norte", conta.