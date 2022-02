A {reprograma}, startup social paulistana, abriu 720 vagas para formação de mulheres programadoras. A iniciativa faz parte da terceira fase do Todas em Tech (TemT), projeto que visa ensinar programação para mulheres em vulnerabilidade, preferencialmente negras, trans e travestis. O objetivo é impactar 2,4 mil mulheres até o final do ano. Interessadas podem se inscrever pelo link https://bit.ly/3s3J2Uy.

A The Bridge, rede de talentos digitais, está com mais de 200 vagas abertas para diversos cargos, oferecendo salários de até R$ 18 mil. Para inscrições e mais detalhes sobre as vagas oferecidas, é necessário acessar o site https://bit.ly/3IOmnSQ.