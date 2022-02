Oportunidades

O Parque Tecnológico São José dos Campos e a Bayer se unem para realizar o programa de inovação aberta das empresas, que vai analisar e identificar bons projetos de alunos das universidades de todo o País. Os projetos deverão estar alinhados com cases da indústria e os três melhores projetos serão escolhidos em função do potencial inovador da proposta de produto, serviço ou modelo de negócio. As inscrições estão abertas até o dia 11 de março e a ficha de projetos pode ser acessada pelo link bit.ly/3IHwOHT.

A Americanas S.A. está com inscrições abertas para o Programa Summer Job Internacional 2022, estágio de verão de curta duração. Universitários brasileiros que cursam graduação no exterior podem desenvolver um projeto, com duração de seis a nove semanas, com o objetivo de promover melhorias de processos, dar suporte à implementação de novas ferramentas. As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro no seguinte site: bit.ly/34ad14P.