A Layers Education, edtech que oferece soluções de unificação de aplicativos para a gestão de instituições de ensino, abre mais de 100 vagas a serem preenchidas até o final de 2022 e 10 vagas são para início imediato. Os cargos são focados nas áreas de tecnologia, atendimento e produto. Para se inscrever no processo seletivo, acesse bit.ly/3IFPis5.

O Google abrirá 200 novas vagas de Engenharia no Brasil até o fim de 2023. As novas posições permitirão dobrar a força de engenharia local e intensificar esforços na contratação de pessoas negras. Interessados poderão se candidatar para atuar em São Paulo, Belo Horizonte e para trabalho 100% remoto, através do endereço bit.ly/3fZErx9.