Casa multifuncional pretende relembrar o sentimento de praia na cidade

O forte calor tem marcado presença no Estado e gerado oportunidades. Em Porto Alegre, dia após dia, os termômetros registraram temperaturas mais elevadas. Para quem não pode fugir para o Litoral, o jeito é tentar se refrescar em locais que lembrem o sentimento da praia, como é o caso da Casa Mira, o espaço multifuncional que oferece uma experiência ao ar livre.

À frente do empreendimento estão Vanessa Viegas e Vinicius Montenegro, sócios de uma empresa de comunicação que, em setembro de 2021, resolveram abrir as portas da casa na rua Casemiro de Abreu, nº 1.689. "A ideia de um lugar colaborativo surgiu há muito tempo. Queríamos abrir uma feirinha, mas também uma casa focada no esporte e no happy hour pós trabalho. No final, construímos tudo junto ", conta a proprietária.

O empreendimento não exige comprovante de vacinação, mas segue os protocolos de distanciamento. "O projeto saiu do papel no meio da pandemia. Tínhamos uma grande perspectiva com o início da vacinação e com o fim da pandemia. Achamos o momento perfeito para abrir", diz o sócio.

O nome curioso faz trocadilho com o idioma espanhol e com a rua em que está localizada. "Casa Mira vem de "mira", que significa olhar. Temos um mirador no segundo andar que é possível observar todo o espaço de cima. Além disso, fizemos uma brincadeira com a rua Casemiro e Casa Mira para que sempre lembrem onde fica", expõe Vanessa.

Conhecida também como "sua segunda casa", o espaço conta com quadra de areia, mercado, café e gastrobar, disponibilizando mesas internas e externas com wi-fi e tomadas liberadas para quem quiser trabalhar de lá. "Queremos levar aos clientes um clima caseiro e que, no quintal, tenha um espaço que remete à praia. O conceito agrada todo o tipo de público", afirma Vinicius. A Casa fica aberta de terça-feira a domingo, das 8h às 22h. Na segunda-feira, apenas o mercadinho e a quadra, sob reserva antecipada, funcionam. Para usar a quadra, basta entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99506-9297.