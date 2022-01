Há mais de 20 anos no mercado, empresa de cereais de Lagoa Vermelha estima crescer 20% em 2022

Foi preciso resiliência para estar há 22 anos no mercado. É o que afirma Cristiano Dolzan, diretor da Naturale, indústria de Lagoa Vermelha especializada na produção de aveia e itens derivados do grão. Comemorando os bons resultados dos últimos dois anos, mesmo em meio à pandemia, a meta é crescer de 15% a 20% neste ano.

Mensalmente, 3 milhões de quilos de aveia são usados na produção de derivados do cereal e como ingrediente comercializado para inúmeras empresas produtoras e envazadoras de granolas, barras de cereais e aveias . A produção para outras marcas representa hoje, segundo Cristiano, 25% do negócio. “Estamos entre as cinco maiores fabricantes de aveia, granola e barras de cereais do País”, afirma. E essa produção expressiva acontece em Lagoa Vermelha, no nordeste do Estado. “No começo, foi bastante difícil porque é um município do interior, cerca de 300 km de Porto Alegre, com menos de 30 mil habitantes, e havia dificuldades de mão de obra mais especializada. E, mesmo nós da administração, tínhamos dificuldade de acesso ao mercado, conhecimento com as grandes redes varejistas”, lembra Cristiano sobre o início do negócio criado pelo seu pai, Antonio Carlos Motta Dolzan, em 2000.

A família sempre esteve próxima da produção agrícola e foi daí que nasceu o desejo de expandir o horizonte. “No fim dos anos 1990 e início dos 2000, optamos por buscar alternativas na agregação de valor aos produtos produzidos na nossa própria propriedade, especificamente da aveia”, explica Cristiano, que observa uma mudança no mercado ao longo desses 20 anos. “No início, trabalhávamos especificamente com aveia. Com o passar dos anos, desenvolvemos novos produtos, como granolas, barras de cereais, aveias saborizadas e cookies. Para aumentar a longevidade, a qualidade de vida de todos nós, as necessidades básicas são atividade física e uma alimentação saudável e, nessa área, entra muito a linha dos nossos produtos, porque trabalhamos com itens minimamente processados”, pontua.

A crescente preocupação das pessoas com a alimentação, acredita Cristiano, foi um dos fatores que fez a empresa crescer mesmo em meio à pandemia, registrando bons números em 2020 e 2021. “Felizmente, conseguimos, no primeiro ano da pandemia, crescer 20,5% e, em 2021, crescemos 16%. É óbvio que tem um trabalho de lançamento de produtos, conquista de novos clientes, mas pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável, então foram fatores que nos levaram a conseguir crescer mesmo em anos difíceis”, acredita o diretor, que estima crescer de 15% a 20% em 2022.

Recentemente, a Naturale conquistou o Prêmio Carrinho Agas 2021, na categoria Melhor fornecedor de produtos naturais e integrais, a partir de uma pesquisa espontânea entre 250 supermercados do Estado. O feito é comemorado por Cristiano, que pontua que a falta de conhecimento de mercado foi uma das maiores dificuldades enfrentadas na hora de consolidar o negócio. É essa, inclusive, a lição que ele compartilha com quem deseja empreender. “Tivemos resiliência, muito foco durante os anos. Foram muitas dificuldades por falta de conhecimento, de preparo. Sou engenheiro agrônomo, mas não tínhamos conhecimento do mercado. Trabalhamos muito, foram altos e baixos, mas tivemos que ter muito foco, suportar muitas dificuldades”, garante.