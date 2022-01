Para ajudar no desenvolvimento e capacitação de profissionais das áreas e interessados em temas como Customer Care, Agilidade e DevOps, a Matera, empresa de tecnologia voltada ao mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos, irá realizar o Bootcamp Black Edition. A última edição do curso foi voltada para mulheres, desta vez, o público-alvo é a comunidade negra. As aulas serão ministradas totalmente online e vão acontecer entre os dias 14 e 25 de março de 2022, das 19h30min às 21h45min. No total, serão oferecidas 30 vagas para cada curso. Ao final das aulas, será emitido um certificado de conclusão. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário pelo link bit.ly/3tDpJnw.

O Bling, sistema de gestão online que agiliza e descomplica a gestão de micro, pequenas e médias empresas, e a Shopee, plataforma de comércio eletrônico, estão promovendo um curso online e gratuito direcionado a empreendedores brasileiros, intitulado Como vender online com a Shopee e o Bling. As aulas serão realizadas no formato on demand, ou seja, o empreendedor pode assistir no momento que achar melhor. Inscrições no site bit.ly/33Oa75L.