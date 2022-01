A Leroy Merlin está reforçando seu quadro de colaboradores no Rio Grande do Sul. São mais de 80 vagas para atuar nas quatro lojas da companhia no Estado: em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e no Pontal Estaleiro. Dentre as vagas abertas, há oportunidades para os cargos de assessor de vendas, técnico de manutenção, operador de logística, vendedor de projetos, coordenador de gestão de loja e gerente comercial. Interessados devem cadastrar seu currículo no site www.jobs.kenoby.com/leroymerlin.

A Rocketseat, edtech que visa formar desenvolvedores a partir de plataformas próprias, está com vagas abertas para a área de TI, para profissionais júnior e pleno. As jornadas de trabalho são fulltime e 100% remotas, com auxílio home office e outros benefícios. Para se candidatar basta acessar este link www.rocketseat.gupy.io.