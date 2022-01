Nova opção de entretenimento na Zona Sul tem local para ensaios de bandas e transmissão de lives

Uma nova opção para quem fica em Porto Alegre no verão é o espaço Kali & Kush Estúdios e Eventos, na zona Sul da Capital. O local, criado e idealizado por um grupo familiar, começou a receber o público no fim de 2021, com o propósito de reunir pessoas após a vacinação contra a Covid-19.

“De olho no cumprimento dos protocolos sanitários – mais ainda agora com a propagação da variante Ômicron do novo coronavírus – a Kali & Kush Estúdios e Eventos (K&K) prima por garantir entretenimento sem abrir mão da segurança necessária para os consumidores”, explica Cristina Dornelles, que coordena o espaço com a ajuda da família – a filha Manuella Dornelles de Azevedo, o genro Diego Braga Santos e seus pais Carla Iolanda Rodrigues Braga e Flavio Luiz Santos dos Santos.

O quinteto estabeleceu que, para frequentar a K&K, que fica na rua Cangussu, n° 1343, no bairro Nonoai, é necessário apresentar o passaporte vacinal em dia contra a Covid-19, respeitar o distanciamento, usar máscara e fazer a higienização das mãos com álcool em gel.

O público-alvo aprovou as medidas de segurança. O pontapé inicial para eventos presenciais foi em 18 de dezembro, com o show da banda The Misters. A K&K Estúdios e Eventos disponibiliza o local para ensaios de bandas, para a gravação de programas e para a transmissão de lives .

Somente no final de 2021, foram realizadas cinco lives, uma delas promovida pelo Povo do Clube, que reuniu diversos artistas em uma noite comandada pela banda O Barão e os Vermelhos. O Povo do Clube é um movimento social e político da torcida do Internacional mobiliza sócios e torcedores colorados com foco na luta pela valorização da identidade popular do time colorado.

A próxima agenda está marcada para este sábado (15), com show do trio Nego d’Cabeça, formado pelos músicos Kau Azambuja nos vocais, Rodrigo Antunes nos baixos e Leandro Aragão na bateria.

A banda Nego d´Cabeça nasceu em Porto Alegre com as influências da black music nacional e internacional, swing, samba, jazz, funk, sem perder as características do balanço do som Brasil.