O Centro de Convenções de Pernambuco receberá, nos dias 27 e 28 de janeiro, o evento brasileiro de marketing e empreendedorismo, o Go Digital Festival. A atividade reunirá grandes nomes do universo dos negócios e do marketing, em uma experiência de conteúdos, aprendizado e oportunidades de networking. O tema principal será "Tendências para o digital em 2022 - O ano da virada da sua vida" e conta com diversos participantes. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site do evento www.godigitalfestival.com.

O Pecuária 360º Summit 2022 foi transferido para os dias 15 e 16 de março. O evento acontece em formato 100% presencial, no Hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo. Entre os nomes confirmados, estão o Equity Research da XP Investimentos, Leonardo Alenca, e o professor sênior de Agronegócio no Insper e coordenador do Insper Agro Global, Marcos S. Jank. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro pelo link: https://bit.ly/3rm7yQy