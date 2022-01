A Contabilizei, empresa brasileira de contabilidade, está com 150 novas vagas abertas em todo País, de forma remota ou presencial, e em diferentes áreas de atuação. As mais de 100 oportunidades são para as áreas de engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. As inscrições podem ser realizadas no site https://bit.ly/3GnDXMP.

O Hurb, plataforma de viagem online do Brasil, está em busca de candidatos para trabalhar com tecnologia aliada ao turismo, de forma presencial ou remota. Os candidatos que desejarem ocupar as vagas precisam cumprir os requisitos: ter ensino médio completo, conhecimento do pacote Office, Google Drive, excelente comunicação falada e escrita em português. Há 30 vagas, com diversos benefícios, em todos os setores. Informações e inscrições no link: https://hurb.gupy.io/hurb.