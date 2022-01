A importância das férias para o sucesso do seu negócio

Sabemos que quem empreende, principalmente à frente de pequenos negócios ou no início de sua trajetória, no fervor de fazer a sua marca prosperar, acaba não tirando um tempo adequado de descanso. Porém, segundo a psicóloga Ieda Guilhermano, especialista em Processos de Carreira, ser capaz de se desconectar do trabalho por um certo período é de extrema importância para o sucesso do seu negócio. "As pausas são superimportantes para nos mantermos focados e conectados com o nosso trabalho. Descanso não precisa ser somente o período de férias. Pausas ao longo do dia, como parar para tomar um café ou comer alguma coisa, também já auxiliam muito", afirma. Segundo Ieda, o segredo não é a quantidade de tempo, mas sim a qualidade dele. "A questão é conseguir desligar-se por completo das suas atividades durante esse tempo, tirando o melhor proveito possível da sua folga", completa. Existem alternativas para empreendedores e empreendedoras que buscam aproveitar melhor o seu tempo de descanso, como a delegação do serviço. "Às vezes, o negócio é muito pequeno e pode ser mais difícil de fazer isso, mas, se possível, saber delegar atividades é muito importante, mesmo que por um ou dois dias. Conseguir manter-se na linha de supervisão vai ajudar com que o trabalhador se sinta menos sobrecarregado e consiga voltar ao trabalho mais relaxado e focado", explica. Para aqueles que trabalham sozinhos ou preferem colocar a mão na massa na hora da produção, uma dica é a reorganização das suas atividades. "Quando você para e analisa todos os seus processos de trabalho, muito provavelmente vai perceber algumas coisas desnecessárias e que acabam roubando muito o seu tempo e energia. Às vezes, dificultamos muito processos que poderiam ser simplificados, basta repensá-los de uma maneira diferente", aconselha. O ponto mais importante, para Ieda, é a identificação. "Saber identificar o que te dá prazer, mesmo que seja aproveitar uma refeição sozinho ou passar um tempo com a família, pequenas coisas, e, a partir daí, dedicar um pouco mais de tempo e energia para isso, realizando essas atividades com plenitude e noção de que aquele é o seu momento de lazer do dia", afirma. Outro ponto a se estar atento, de acordo com a especialista, é o impacto que o ambiente de trabalho exerce sobre a pessoa. "Às vezes, mesmo que tu tires um período de férias, se tu voltas para um ambiente que costuma te estressar e deixar sobrecarregado, esse tempo de férias não vai ser o suficiente, foi apenas momentâneo. Esse tempo de descanso também precisa ocorrer dentro do tempo de trabalho", completa, ainda reforçando que, se o estresse, sobrecarga e ansiedade com o trabalho se tornarem excessivos, o correto a se fazer é buscar ajuda. "Existem psicólogos e profissionais de carreira que ajudam nessa reorganização, e também em outras questões que envolvem esse meio. Não podemos nos permitir atingir o esgotamento físico e mental, é necessário buscar ajuda antes disso", expõe.

Como preparar o financeiro da sua empresa

Patrícia Palermo indica a criação de uma reserva para o período. Foto: Lucas Schifino/divulgação/jc

Descansar é preciso. Entretanto, dar uma pausa nas suas atividades pode causar um grande impacto nas finanças do seu negócio. Por isso, é muito importante planejar com antecedência este período. Segundo a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, uma dica muito simples e que pode ajudar pequenos empreendedores é compor um fundo de férias. "Isso significa que você vai tratar as suas férias, e o fechamento temporário do seu negócio, como uma despesa, e mensalmente irá reservar recursos para pagar os gastos do negócio e a sua remuneração no período que estiver descansando", explica.

Patrícia ainda reforça que as férias devem acompanhar a sazonalidade do negócio em questão, isto é, optar por descansar no período em que normalmente as receitas são menores. É necessário lembrar que, para que esse planejamento ocorra da melhor maneira possível e o empreendedor consiga, de fato, relaxar, é fundamental ter o controle dos gastos do seu negócio. "Só assim, por meio desses dados, você poderá programar, de maneira antecipada, quantos serão os custos de manter sua empresa fechada por determinado período", afirma.

Outro conselho é equilibrar o tempo de férias com a capacidade financeira que o seu negócio tem de proporcionar isso. Dividir esse período ao longo do ano pode ser uma alternativa. "Fatiar as férias pode ser uma opção que alia o descanso com um menor impacto financeiro sobre o negócio. Se você tem um sócio ou funcionários, o negócio não deve ser profundamente afetado na sua ausência, uma vez que a maioria dos negócios nasce do desejo do empreendedor de maior liberdade", informa a economista, que também relembra a necessidade de, mesmo que em um pequeno negócio, saber dividir essa liberdade entre a equipe.

Para garantir que a sua empresa não sofra grandes prejuízos durante o tempo não trabalhado, e por outros eventuais fatores, é sempre importante manter um fundo de reserva do empreendimento. "Fechamentos podem se dar por inúmeros motivos, a pandemia nos ensinou isso. Esse fundo serve para enfrentar uma série de surpresas de despesas ou quedas de receita que podem aparecer pelo caminho", completa Patrícia. A última dica é, no caso de férias programadas, além de preparar o seu financeiro, preparar os seus clientes. "Avise com antecedência sobre o fechamento e duração do mesmo. Na retomada, crie mecanismos que sejam capazes de avisar que você e o seu negócio estão de volta. Além disso, sempre aposte na fidelização do cliente. Quando você voltar, eles voltarão também, e, o melhor, com saudade", finaliza.

Viver novas experiências é fundamental para a criatividade

Léo Fernando pondera que é preciso irrigar a cabeça com novas experiências . Foto: arquivo pessoal/divulgação/JC

Em uma rotina agitada, a carência de novas ideias é um reflexo comum. Por este motivo, tirar férias é fundamental para que o empreendedor consiga impulsionar o seu negócio. De acordo com Léo Fernando Joas, docente da disciplina de Criatividade da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), no período de descanso, as pessoas estão mais abertas à criatividade. "No trabalho, preso ao cotidiano, é difícil fazer com que seu repertório aumente. Neste tempo, é possível conhecer pessoas e comer diferentes comidas, isto é, estar aberto às novidades. Suas vivências começam a irrigar sua cabeça, o que te leva a aflorar sua criatividade", garante.

Entretanto, estar à frente de um negócio pode trazer inúmeras dificuldades para que este recesso seja aproveitado. "Grande parte dos empreendedores não consegue se desconectar do trabalho. Muitos passam esse tempo com culpa e preocupação de como a empresa vai ficar sem eles. O proprietário pensa de forma estratégica, o que acaba sendo um trabalho exaustivo por lidar com incertezas e não ter horário fixo. É preciso tirar um tempo para si e evitar o estresse extremo", pontua.

"A empresa deve funcionar sozinha. O empreendedor tem que poder sair, ficar doente, descansar e ter espaço para ele mesmo. As pessoas têm a crença de que uma determinada pessoa é responsável pela empresa, mas é por ser bem gerenciada que tem sucesso. O mundo empreendedor é um terreno com poucas garantias e elas só chegam através de um bom conjunto de gerentes que vão tocar seu negócio", complementa.

Para que o profissional consiga fazer uma pausa tranquila, Léo Fernando cita inúmeras dicas. "É preciso ter a habilidade de buscar coisas da nossa criatividade, pois a solução criativa virá de dentro. Importante também é ter pensamento intuitivo e fazer ligações entre coisas desconexas. Faça um brainstorm, escreva novas ideias, leia mais livros, assista filmes diferentes do seu cotidiano, conheça novas pessoas, esteja atento ao seu redor e faça combinações não óbvias. Os adultos têm repertório e a busca por uma boa solução passa necessariamente por encontrar umas 50 soluções ruins. A inovação vem de pensamentos absurdos. A dica é apostar nos seus pensamentos", conclui.

Em tese, ser criativo pode parecer uma tarefa simples. Mas, na prática, com uma rotina movimentada, ter novas ideias não é uma missão fácil. Geralmente, dúvidas como 'Posso ser criativo?', 'Quão criativo eu devo ser?', 'Quando eu devo ser criativo?' e 'Como ser criativo?' pairam no pensamento dos profissionais, o que acaba os confundindo. Segundo o professor, não existe estaca zero para a criatividade.

"O adulto é mais criativo porque adquire muitas experiências ao longo da vida. Este limbo é apenas a dificuldade de buscar coisas na nossa cabeça. A criatividade está no DNA do ser humano, pois foi assim que ele sobreviveu ao longo dos anos", conta.

O especialista também cita o grande tabu em torno da perda da criatividade assim que chegamos à vida adulta. "Muitas pessoas dizem que as crianças são mais criativas que adultos, porém a diferença é que elas têm a imaginação fértil, enquanto adultos precisam seguir uma série de regras de convivência. Tornar-se adulto significa compreender algumas regras sociais e, então, tornar-se menos criativo. Percebo que a maioria perdeu a noção de quando podem ser criativos e quando não podem", diz.

Frente a este tipo de desafio, Léo Fernando sugere que empresas criem ambientes e momentos suscetíveis a ideias inovadoras.

"Horários e ambientes criativos são apostas para bons negócios. É legal criar uma bolha de criatividade onde possam falar o que quiserem. Pode ser uma sala colorida, com música e happy hour, pois são motivadores externos. As pessoas não querem ser criativas porque têm medo de arriscar, então, neste espaço as dê liberdade para pensar", reflete.