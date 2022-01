Conectando os dois lados do balcão

Aqui no GeraçãoE, curtimos muito acompanhar a trajetória dos negócios que passam pelas nossas páginas. Muitas vezes, contamos a história de um projeto que recém ganhou o mundo e é muito interessante ver os rumos, as mudanças, os erros e acertos que acontecem no percurso.

Na página central desta edição, falamos de negócios temáticos. Um deles já é velho conhecido dos leitores e leitoras do GE: o espaço inspirado em Harry Potter. Conhecemos o negócio dois dias após sua inauguração em 2019. De lá para cá, foi colocado à venda, comprado por clientes e, agora, ampliado, funcionando com área externa e operação de bar. Nesse processo, acompanhamos tudo em primeira mão. Durante o período em que o espaço esteve em obras, recebíamos com frequência perguntas sobre a reabertura e quais seriam as mudanças.

Essa relação, tanto com o público quanto com quem empreende, diz muito sobre o nosso trabalho e esforço diário para fomentar o empreendedorismo no Estado. Mais que falar de negócios, queremos contar e acompanhar histórias, conectando quem está em lados opostos do balcão. #ponte