De 15 a 20 de fevereiro, em São Paulo, ocorre o Campus Party Brasil. O objetivo do festival é oferecer um ambiente imersivo e disruptivo para debater tecnologia, criatividade, inovação e educação. O encontro reúne empresas que pensam no futuro próximo, como instituições públicas, privadas e de ensino, para formar uma única comunidade global. Mais informações pelo site www.brasil.campus-party.org

A Rede de Engajamento Colaborativo - REC está organizando, para o dia 25 de janeiro, um encontro para empreendedores e empreendedoras na cidade de Canoas. Intitulado de Marketplace & E-commerce: O segredo para o sucesso, o evento contará com a presença do sócio proprietário da Select Utilidades, Anderson Rodrigues. Ingressos e mais informações no link www.bit.ly/3eQlkF9