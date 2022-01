A multinacional brasileira Invillia abriu 200 vagas para trabalho remoto. As oportunidades são frutos da segunda edição da campanha da empresa "hello, strangers", que tem como objetivo se tornar, até 2023, a maior tech 100% distribuída do país. Os interessados devem acessar o site www.invillia.com/hellostrangers/ para mais informações.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...