Startup Programme, realizado pelo Grupo Sai do Papel, está selecionando 1 mil startups brasileiras para o Rio Innovation Week. O evento será das 10h às 21h, no Jockey Club Gávea no Rio de Janeiro, e tem como meta auxiliar startups por meio de mentorias, workshops e conexão com investidores. As inscrições são gratuitas até 31 de dezembro pelo link https://bit.ly/3qiCTTx.

A Campus Party Brasil, experiência tecnológica em internet das coisas, blockchain, cultura marker, educação e empreendedorismo, anunciou sua 14º edição. O vice-presidente de desenvolvimento tecnológico da Rodeo FX, ganhadora de três prêmios Emmy pela série Game of Thrones, Jordan Sales, é o primeiro palestrante internacional confirmado. O encontro ocorrerá entre 15 e 20 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi e já está com os ingressos à venda através do link https://bit.ly/3srAYP6.