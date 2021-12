A Leroy Merlin, rede brasileira de varejo focada em melhorias para o lar, reforça seu quadro de colaboradores no Rio Grande do Sul e anuncia mais de 80 vagas de emprego para atuar nas três lojas da companhia no Estado: em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e no Pontal Estaleiro. Os contratados terão os seguintes benefícios: plano de saúde e odontológico, vale refeição, vale transporte, prêmio de participação nos lucros e resultados, cartão farmácia, gympass, entre outros. Interessados deverão cadastrar o currículo pelo link https://bit.ly/3FkD1rP.

