As pessoas e os negócios que bombaram em 2021

GeraçãoE lista as 10 pessoas por trás das matérias que mais geraram cliques em O ano de 2021 foi recheado de desafios por conta da pandemia do coronavírus. Quem empreende, no entanto, sabe que a realidade de tocar um negócio é constantemente confrontada com obstáculos a superar. Como ocorre toda última quinta-feira de dezembro, olista as 10 pessoas por trás das matérias que mais geraram cliques em www.geracaoe.com nos últimos meses. Esse levantamento reflete o período vivido, por isso há histórias relacionadas à saúde mental, a fechamento de negócios tradicionais, a inovações que geram comodidade e à volta do público à valorização de produtos para casa e feitos à mão. A audiência do GE, em 2021, foi a segunda maior do ranking.

Venda de fusca deu início a supermercado que cresce

Mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

Completando quatro décadas de existência em 2021, o Supermercado Gauchão foi destaque nas páginas do GeraçãoE em outubro deste ano. O negócio, que iniciou com o dinheiro da venda de um fusca, hoje conta com a sua primeira filial, e prevê expansão para o próximo ano. "A matéria nos trouxe um reconhecimento enorme. Amigos, fornecedores, clientes e colaboradores entraram em contato para nos parabenizar por continuar tocando o legado da nossa família. Eu diria que foi emocionante receber todo esse carinho ", afirma Agnes Passos, uma das gestoras do negócio.





Armazém com relíquias prestes a fechar

Mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

O Armazém Marinei, presente na Zona Sul de Porto Alegre há mais de 40 anos, chamou atenção do público do GeraçãoE ao anunciar seu fechamento, em matéria publicada no dia 8 de setembro. O proprietário, Luiz Carlos Massochini, lembra com carinho o dia da publicação da matéria. "O efeito da publicação continua repercutindo maravilhosamente. Realmente, alavancou minhas vendas substancialmente, me trazendo um grande retorno . É mais um ingrediente que se soma a outros que demonstra que o GE veio para ficar sempre inovando com matérias atrativas. Ouvi vários relatos de clientes que elogiaram a formatação da matéria, que os deixou comovidos com a riqueza da nossa trajetória, nos fazendo acreditar que tudo que fazemos com amor aliado a outros atributos, nos leva ao sucesso", afirma.





Carla Facchim pede demissão

Mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

A jornalista Carla Fachim, que pediu demissão da RBS TV após 25 anos de trabalho para a emissora, gerou identidade com os leitores do GeraçãoE por se tratar de uma história de priorização da saúde mental. Na matéria, ela revelou que estava se tornando empreendedora do ramo de conteúdo e que seu contrato, dali para frente, era com ela mesma. "Falar com o GE foi um prazer. O retorno que recebi das pessoas foi de acolhida, de compreensão e de muita torcida . Vocês escolheram as melhores palavras para descrever meu momento e minhas ações. Agradeço imensamente o carinho e o profissionalismo", diz Carla.





Colônia de férias vendida

As mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

E quando um lugar icônico da cultura de uma comunidade é vendido para uma construtora? Foi o que aconteceu em 2021 com a antiga colônia de férias do Banrisul, em Rainha do Mar. A D1 Empreendimentos investiu R$ 4,28 milhões para usar a área, de 10.716 m², nos próximos anos. " O GE foi fundamental para clarear ao mercado e para a população local a real intenção da aquisição do bem . Os comentários foram muitos a partir da reportagem", lembra Geazi Diogines, gerente comercial da D1.





Peças de cerâmica produzidas por jovem de Porto Alegre esgotam em horas

Mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

Ana Clara Lacerda, que produz peças de cerâmica, foi destaque no GeraçãoE em janeiro por esgotar toda a sua coleção de dezembro em poucas horas. A artista relaciona suas confecções com plantas, vendendo Brasil e exterior afora. Hoje, a ceramista lembra da matéria com sentimento de gratidão. "Foi muito incrível. Eu não imaginava que teria uma repercussão tão grande. Recebi muitos relatos de empreendedores que ficaram esperançosos nos seus trabalhos, se inspirando em mim . É emocionante perceber que as pessoas acreditam no que eu faço", reconhece.





Empreendedora aposta em tele-entrega de pudim gourmet em Porto Alegre

Mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

O pudim é um dos doces mais clássicos do Brasil e por isso ter virado um negócio em sua vida, Zuleica Mendes Ribeiro Corrêa apareceu em matéria do GeraçãoE. O Pudim da Zuzu surgiu como opção C na vida da atleta, mas os doces de família foram ganhando espaço. A empreendedora, que faz sucesso nas redes sociais, lembra com carinho a reportagem. "Me senti muito orgulhosa de ver a empresa ser valorizada por um jornal com grande importância. Sem dúvidas, tivemos um enorme retorno com a chegada de novos clientes ", afirma.





Primeira hamburgueria com temática afro-brasileira abre em Porto Alegre

Mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

Em busca da exaltação da cultura negra e da luta antirracista, Luiz Roberto Bomfim Sampo atraiu atenção dos leitores do GE com a inauguração da primeira hamburgueria do sul do País com temática afro-brasileira. A Griô Burguer, que apareceu no caderno em setembro, principiante no ramo de gastronomia, hoje conta com mais de 3 mil seguidores no Instagram. O empreendedor relembra do grande impacto que ainda reflete no negócio. " Senti diferença no fluxo de pessoas um dia após a matéria . Potencializou nosso trabalho e mudou o patamar da hamburgueria. Ficamos muito felizes em saber que existe o caderno, pois ele só reforçou nosso sentimento de continuar", celebra.





Vivendo a vida aos 74 anos

As mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

Após seis décadas de dedicação ao restaurante que seu pai abriu em 1970, José de Jesus Santos, 74, decidiu que este ano era o momento certo para encerrar esse ciclo. Em agosto, mês que o negócio fechou as portas, o empresário contou para o GeraçãoE que ainda possuía muitos planos, pois estava iniciando uma nova etapa da sua vida. "Agora, eu estou tirando as minhas férias prolongadas, visitando amigos, lendo bastante e escutando muito rádio. Mas meu maior prazer é conviver mais tempo com meus netos, poder aproveitar a minha família", expõe. Segundo José, a matéria sobre o encerramento do negócio teve uma repercussão enorme na sua vida, desde a publicação até hoje. " Recebi muitas mensagens, telefonemas e até pessoas me encontrando na rua e perguntando sobre o restaurante e a minha história . Também descobri várias histórias legais que aconteceram lá dentro, e como o espaço foi significativo para tanta gente. A emoção ainda continua muito forte, mas sei que a missão foi cumprida", completa.





A volta do espaço inspirado em Harry Potter

Mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

As mudanças do espaço dedicado ao universo bruxo em Porto Alegre chamaram atenção dos leitores e leitoras do GeraçãoE neste ano. O local foi colocado à venda no início de 2021 e, com nova gestão, reabriu as portas em dezembro. O Caldeirão Furado é comandado por Leonardo Severo e Thales Lupo, que ampliaram o espaço. Agora, o empreendimento conta com uma área externa que simula um camarote para assistir quadribol, o esporte praticado na sega. Com poucos dias de funcionamento no novo formato, Leonardo conta que o movimento superou as expectativas dos sócios. A matéria que revelou as novidades do espaço atraiu clientes tanto para o endereço físico quando para as redes , diz Leonardo. "A matéria, com certeza, teve um impacto enorme na divulgação, com clientes nos procurando nas redes sociais após lerem", conta Leonardo, que comemora a passagem pelas páginas do GE. "É uma oportunidade de os empresários locais mostrarem o que temos de melhor na nossa região, sendo um importante veículo de alavancagem", afirma. Em soft opening no momento, o plano para 2022 é começar a operação de pub, aumentando o horário e dias de atendimento. "O Caldeirão Furado quer operar, além de cafeteria, como bar. Também queremos ser uma importante atração turística na cidade de Porto Alegre", projeta.





Parque inspirado em flores abre no Estado

Mais lidas de 2021. Foto: /REPRODUÇÃO/JC

Noticiado pelo GeraçãoE em 3 de agosto de 2021, o Mátria Parque de Flores, espaço de 135 hectares dedicado às flores em São Francisco de Paula, abriu as portas ao público em novembro deste ano. Segundo a diretora da operação, Fátima Piazza, a matéria foi o início de um grande projeto. " Após a publicação, o parque ganhou repercussão em grandes veículos do País , tendo, em menos de um mês de funcionamento, alcançado mais de 35 mil seguidores nas redes sociais, e um público que cresce a cada dia mais", relata. O local fica em frente à ERS-235 (km 68 da rodovia que liga São Chico a Canela) e contou com um investimento de R$ 25 milhões.