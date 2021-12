Pix: a revolução financeira entre nós

Deixar de fazer uma TED ou um DOC, porque o banco já estava fechado era uma realidade do brasileiro até 2020. Com a chegada do Pix, esse cenário mudou. Em questão de segundos, podemos realizar uma transferência bancária de forma segura. Além disso, funciona 24 horas e sete dias por semana, incluindo feriados. Que outra solução financeira oferece tamanha comodidade a tantas pessoas?

Mais ainda, o Pix promoveu a democratização das movimentações bancárias. Ferramenta de baixo custo - muitas vezes zero! - e fácil manuseio, ela permitiu a inclusão de brasileiros antes não digitalizados e que, agora, fazem pagamentos e transferências online com frequência. Um movimento bastante importante para a população, provando que a transformação digital do setor financeiro vai muito além de beneficiar grandes empresários e bancos.

Com efeito, percebemos um grande volume de transações entre pessoas físicas. Em contrapartida, as pessoas jurídicas têm menor adesão ao Pix, principalmente pelas tarifas praticadas nessa modalidade. Mas vale lembrar: as taxas variam de acordo com as instituições financeiras. Por isso, é importante pesquisar as condições oferecidas por cada uma delas, principalmente se você é um pequeno ou médio empresário.

E as vantagens do Pix não param por aí. Ele também apresenta melhorias de segurança, como operações rastreáveis, que auxiliam o usuário a identificar as contas que estão recebendo sua transação. Dessa forma, é possível reduzir o número de golpes e fraudes praticados no mercado. E para quando esses crimes ainda ocorrem, foi lançado recentemente o mecanismo especial de devolução, permitindo ressarcir essas perdas. Além disso, o reconhecimento biométrico ou facial, bem como o uso de senhas e token nas plataformas digitais promovem maior garantia no momento da autenticação da conta. A partir de tamanho sucesso, o Banco Central promete mais novidades em breve. Você pode esperar lançamentos como Pix parcelado, por aproximação, offline e até mesmo internacional.

Com a tecnologia a nosso favor, a implementação do Pix facilita diariamente a vida de milhares de brasileiros. Atualmente, é inimaginável levar horas ou até mesmo dias para realizar uma simples transferência entre contas. E pensar que essa era a nossa realidade há pouco mais de um ano. O Pix é o futuro em nossas mãos.