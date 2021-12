Noite dos Museus ganhará espaço físico próprio em Porto Alegre

Evento que mobiliza Porto Alegre anualmente, levando milhares de pessoas às ruas e aos centros culturais da cidade, o Noite dos Museus ganhará o seu espaço próprio na região do Quarto Distrito. O terreno, que também abriga a sede da produtora Rompecabezas, abrirá ao público em janeiro.

Inicialmente, o ambiente terá atrações de gastronomia, cultura, arte e lazer, com atividades que vão desde feirinhas criativas a festivais de música. Mas o intuito do Instituto Noite dos Museus é ser um projeto que deve crescer. No futuro, a sede terá um prédio com salas de aula para receber ações formativas.

Na próxima quarta-feira, às 19h, um evento fechado para convidados detalhará a iniciativa.

História da Noite dos Museus

O projeto começou em 2016, reunindo mais de 200 mil pessoas em uma única noite, no centro de Porto Alegre. Depois, ele avançou para outras regiões da capital gaúcha e chegou a lançar uma experiência virtual sem depender de calendário. A Noite dos Museus surgiu com o objetivo de aproximar a sociedade das artes visuais, música, teatro, dança e literatura.