Startup de Caxias lança veículo 100% elétrico para entregas do e-commerce

Com o objetivo de otimizar as entregas do e-commerce, a startup Arrow Mobility, de Caxias do Sul, desenvolveu uma van 100% elétrica voltada para entregas do e-commerce. Batizado de Arrow ONE, o veículo otimiza a logística das entregas, além de contribuir para o meio ambiente por meio da não emissão de CO².

O head de Estratégia e Marketing da empresa, Julio Balbinot, explica que a van possui um sistema batizado de One Shot Loader, que faz o carregamento das encomendas em apenas um movimento. “O mecanismo prevê uma plataforma que será carregada do lado de fora do veículo e depois será inserida dentro da van, de forma automatizada”, conta Balbinot. "Nós colocamos o motorista e a sua carga como protagonistas do projeto do veículo e não o contrário”, complementa.

Ainda falando de eficiência, outra novidade do modelo é o conceito de “Walk-in van”. Inédito no Brasil, ele permite que o motorista tenha acesso à carga sem precisar descer do veículo. Com uma capacidade de carga de 17 metros cúbicos, 50% acima de uma van tradicional, a van conta com 250 quilômetros de autonomia, frenagem regenerativa e tempo de recarga total de menos de três horas.

Segundo o head de Desenvolvimento de Negócios da startup, Marcelo Simon, não foi apenas a eletrificação que viabilizou o negócio, que já tem pedido das 100 primeiras unidades para a Unidas, líder no mercado de terceirização de frotas e a segunda maior locadora de automóveis do Brasil. A entrega dos veículos está prevista para o segundo semestre de 2022. “O Arrow One agrega conceitos que o tornam uma solução verde, eficiente e com design inovador. O veículo elétrico custa mais que um a combustível fóssil, porém custa menos para rodar (custo por quilômetro), o que faz com que o investimento ‘se pague’ em pouco tempo”, diz, ressaltando que a van proporciona um ganho de produtividade de até 50% e um custo energético até 80% menor se comparado a um veículo tradicional movido a combustíveis fósseis. “Ou seja, para cada R$ 1,00 gasto com combustível, o Arrow One consome R$ 0,20 em energia elétrica”, destaca Simon.

Start-up de mobilidade elétrica, a Arrow Mobility nasceu em Caxias no ano de 2020 pelas mãos de três fundadores, Jocelei Salvador (Head de Engenharia), Julio Balbinot (Head de Estratégia e Marketing) e Marcelo Simon (Head de Desenvolvimento de Negócios).