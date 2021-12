Comunicadora lança coleção de praia all sizes

"Arte, Moda e diversidade: combinação que sempre levei no meu coração, assim como o sonho de criar uma coleção confortável e moderna para vestir diferentes biotipos", diz Mauren Motta sobre a coleção de moda praia all sizes lançada em parceria com a marca gaúcha Mareblu. As estampas das peças foram criadas pela comunicadora e são inspiradas nas obras de Iberê Camargo, tio avô de Mauren.

A relação dela com a moda, no entanto, não é recente. Mauren conta que, por mais de 20 anos, acompanhou as transformações do mercado em suas coberturas, traduzindo para o grande público as tendências lançadas nos eventos do setor.

Hoje, ela assina a direção criativa de projetos de conteúdo para marcas de moda, mas, ainda assim, sentia falta de roupas que se ajustassem em diferentes corpos .

O desejo de criar a própria coleção veio à tona com o convite da Mareblu, marca de moda praia gaúcha que está no mercado desde 1960. "Quando fui convidada para fazer a colab e soube que a Mareblu faria a coleção homenageando os 100 anos da Semana de Arte de 22 e que as estampas das peças seriam releituras de obras de diferentes artistas plásticos brasileiros, decidi que homenagearia o Iberê Camargo. Pintei, então, duas telas, que viraram estampas digitais em diferentes cores com formas que remetem aos trabalhos do Iberê. Os carreteis me lembram muito ele, e estas formas foram o ponto de partida das estampas", explica Mauren sobre o processo criativo da coleção.

As peças começaram a ser vendidas em novembro e estão disponíveis no e-commerce da marca (www.mareblu.com.br). Mauren diz que um de seus objetivos com a colab é fomentar a diversidade de corpos no universo da moda. "O corpo positivo ganha muito mais força se as peças forem pensadas em diferentes tamanhos. Não existe mais espaço para não se ser o que se é. Amar nossas formas é uma maneira de respeitar a nossa individualidade e trajetória. A moda tem que ser uma aliada nesta conquista", afirma.