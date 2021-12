Locais favoritos ao ar livre da equipe do GE

Admito que, por muito tempo, não valorizei os negócios da minha cidade. Se buscava entretenimento, gastronomia ou qualquer outra coisa, a primeira opção era ir para Porto Alegre. Felizmente, esse hábito está mudando. Hoje, procuro conhecer novos espaços em Viamão, e um deles é o Ibiamon Bar. O local, na avenida Bento Gonçalves, nº 1.422, tem 10 torneiras de cerveja artesanais autorais, mas também oferece os clássicos drinks, como caipirinha e mojito. O cardápio conta, ainda, com hambúrgueres e pizzas artesanais. O destaque vai para as opções veganas e vegetarianas , que são deliciosas. Com ambiente descontraído, há espaço coberto no empreendimento também.



Lola Bar

O local conta com 10 torneiras de cerveja artesanal. Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Quando um negócio que gostamos encerra suas atividades, a tristeza é inevitável. Quando o Lola Bar de Tapas, que operava na rua Castro Alves, fechou, senti exatamente isso. No entanto, poucos meses depois, a operação reabriu em um lugar que parecia feito para ela: o terraço da Casa de Cultura Mario Quintana.

O local, por si só, é um atrativo por ser se tratar de um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. O bar ficou cheio de personalidade e, apesar de ter um espaço interno bem agradável, o diferencial está na área externa. Situado em uma das cúpulas da CCMQ, o Lola tem uma vista linda da cidade. A dica é ir no fim da tarde, pois dá para curtir o famoso pôr-do-sol do Guaíba de um ponto privilegiado . As mesas são bem espaçadas, garantindo mais segurança para aproveitar o passeio. No cardápio, o destaque é a sangria, feita à base de vinho e frutas. A cor do drink tradicional da Espanha dá um match perfeito com a luz laranja que toma conta do espaço no fim do dia.





Brita Bar

O Brita abriu as portas durante a pandemia com proposta a céu aberto. Foto: BRITA/REPRODUÇÃO/JC

Eu amo conhecer novos lugares na Capital, principalmente se tiver alguma promoção. Existem muitos pontos que me atraem ao visitar bares e restaurantes, mas o que mais me chama atenção é o ambiente. É muito bom quando nos sentimos à vontade. E um dos bares que eu conheci recentemente e me encantei foi o Brita.

Localizado no bairro Cidade Baixa, rua General Lima e Silva, nº 1.037, o negócio inaugurou durante a pandemia com a proposta de ser a céu aberto. Soube do seu sucesso, pois sempre curti a casa noturna ao lado, e me empolguei para visitar. Logo de cara, é possível escolher cadeiras de praia ou bancos para sentar ao longo sobre as britas no chão. O menu acessível está sempre cheio de novidades e promoções durante a semana com drinks, cervejas e hambúrgueres. Aos domingos, as feiras culturais enchem o espaço de alegria.





4Beer Zona Sul

4Beer Zona Sul. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação/JC O estabelecimento fica na avenida Wenceslau Escobar, nº 2.075, na Tristeza. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação/JC

Um dos primeiros lugares que me encorajei a ir com a família, desde o início da pandemia, foi o 4Beer Zona Sul (@4beerpoazonasul), na avenida Wenceslau Escobar, nº 2.075. O local é todo aberto, superarejado, e o cardápio é ideal para um happy hour , inclusive na companhia de crianças. Minha filha Aurora, que tem dois anos, adorou o espaço kids do estabelecimento. Eles colocaram umas cadeirinhas plásticas e estruturas de bambu para os pequenos se entreterem. O 4Beer é conhecido por sua variedade de cervejas e hambúrgueres. Por isso, fecha todas para ir com um grupo variado de pessoas.