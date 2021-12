Raphael Matos mostra que apostar em um negócio em pleno período de crise pode parecer loucura, porém as chances de dar certo são muito maiores do que você imagina. Em épocas de crises econômicas os custos com aluguel, equipamentos e localização diminuem, proporcionando um cenário mais barato para quem sonha em empreender. Assista em: bit.ly/3rDSwqU.

A nova versão 3.3 do App MEI possibilitará o preenchimento, a transmissão e a geração do recibo de entrega da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN SIMEI) pelo aplicativo. Disponível para download nas lojas de aplicativos. Saiba mais: bit.ly/3pHysl5.

@forbesbr No filme King Richard, estrelado por Will Smith, os espectadores têm uma visão pessoal da educação de duas das maiores atletas do nosso tempo, as irmãs Williams. A campeã de tênis, por conta da influência do pai, hoje também é uma empreendedora e mulher de negócios.