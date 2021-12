Duas marcas, um produto

A colaboração entre marcas para criar um novo produto tem sido uma estratégia muito usada. Em tempos onde a presença digital se faz cada vez mais importante, multiplicar e compartilhar alcance pode ser uma boa ideia. As colabs permitem que as marcas mesclem seus públicos e também experimentem novos segmentos de mercado. Essa estratégia encontra ressonância mesmo em marcas consolidadas do mercado. Prova disso é a coleção de roupas da Fruki lançada em parceria com a Gang. Comemorando 50 anos de história, a Fruki apostou na colab para criar roupas e acessórios colecionáveis para celebrar o aniversário da marca. Misturando referências atuais de moda com um toque retrô, a coleção tem camisetas, moletom, jaqueta jeans, mochila, meia, boné e bucket hat. As estampas foram inspiradas no primeiro logo da Fruki. Aline Eggers Bagatini, diretora-presidente da empresa, conta que a ideia surgiu como mais uma das iniciativas de comemoração da data. "A Fruki esteve nos melhores momentos de vida das pessoas, criando memórias afetivas nos consumidores ao longo de cinco décadas de história. A ideia de misturar nosso querido guaraná com peças de roupas surgiu para eternizar esses momentos e criar novas experiências, com uma coleção retrô que carrega a primeira logo e informações atuais de moda", explica. Na hora de escolher quem estaria ao lado neste novo projeto, Aline conta que a escolha pela Gang se deu pela identificação das duas marcas, que têm trajetórias longas e próximas do público gaúcho. "A Gang é uma empresa como a nossa, tem uma relação muito forte com o que é daqui. É uma marca para todos, de espírito jovem e está presente há 45 anos na vida dos gaúchos. Queremos que todo mundo possa vestir a nossa coleção. Por isso, escolhemos a Gang, uma marca que se conecta com qualquer estilo, corpo e idade. Foi uma ótima parceira para o desenvolvimento da colab. A Gang valorizou a história de Fruki Guaraná com informações atuais de moda em peças icônicas da marca", pontua Aline. A coleção, que começou a ser vendida em novembro em lojas físicas e também no e-commerce da Gang, ficará disponível enquanto durarem os estoques. Sair da mesa dos consumidores e ir para o guarda-roupas, explica Aline, foi uma forma de renovar a conexão com o público. "Esperamos que os clientes de Gang e Fruki Guaraná curtam muito essa colab. Já fazemos parte do dia a dia das famílias gaúchas e, agora, queremos renovar essa conexão com a marca com um olhar diferente. A proposta de levar o produto para peças de roupas no seu aniversário é uma forma de nos mantermos conectados com o estilo de vida jovem e contemporâneo", acredita. A iniciativa foi a estreia da Fruki no universo das colabs. Ainda recente, a direto-presidente da Fruki pontua que é necessário avaliar os resultados, mas não descarta novos projetos com outras marcas no futuro. "Parcerias são sempre bem-vindas. Essa é a primeira, e analisaremos a receptividade dos clientes antes de tudo", afirma ela.

Rabusch aposta em influenciadoras para aliar mais conteúdo

Alcides Debus, da Rabusch, confia na conquista de novas consumidoras. Foto: RABUSCH/DIVULGAÇÃO/JC Liza Block assinou algumas peças que são vendidas na loja. Foto: RABUSCH/DIVULGAÇÃO/JC

Há 35 anos no mercado, a Rabusch, marca de roupas femininas de Porto Alegre, percebeu a necessidade de agregar mais conteúdo aos seus produtos. Atenta às mudanças de mercado trazidas pela pandemia, onde a compra online ganhou mais força, a empresa aposta, agora, nas colabs com influenciadoras digitais como estratégia para ampliar sua presença online e renovar seu público. Neste mês, chegou às lojas a coleção assinada pela personal stylist Liza Block, que soma mais de 357 mil seguidores no YouTube e no Instagram. A colab é a segunda realizada pela marca neste formato.

Alcide Debus, diretor-presidente da Rabusch, conta que o principal objetivo por trás das cocriações é conseguir levar mais que apenas o produto para as clientes. "A estratégia é agregar valor à marca, criar mais conteúdo de moda para os clientes. Buscamos conquistar uma nova fatia de consumidoras através das próprias seguidoras da influenciadora. O objetivo também é disseminar o estilo da marca através da criação de conteúdo delas", pontua.

Para isso, as peças são desenvolvidas em conjunto entre o setor de moda da Rabusch e a influenciadora, para que a coleção transmita o estilo das duas. A coleção atual, assinada por Liza, tem como foco peças versáteis, que possam ser usadas tanto no trabalho quanto em momentos mais descontraídos do dia.

"A Rabusch é uma marca local, então buscamos profissionais que se identifiquem com o nosso estilo e público. Juntamos o DNA da influencer com a nossa expertise em moda para criar coleções exclusivas", explica Alcides, que afirma que a escolha por Liza foi feita a partir de uma demanda das clientes da Rabusch.

"A consumidora, de certa forma, está preparada para receber essa nova forma de apresentar a marca. No nosso caso, a Liza Block já era uma nome bem conhecido das nossas clientes, que nos procuravam para saber informações sobre os looks dela. Então, surgiu a ideia de convidá-la para criar a coleção exclusiva junto da marca", conta.

Na hora de elaborar os itens, respeitar os pilares da marca é um ponto muito importante, conta Alcides. "Para essa coleção específica, foi criada uma estampa e uma cartela de cores, acompanhando uma tendência de mercado. A Rabusch se caracteriza bastante pelo slow fashion, então criamos peças mais atemporais e que tenham o valor do investimento da consumidora", garante.

Durante a pandemia, a marca percebeu uma mudança no comportamento das clientes e, por isso, passou a apostar em pequenas coleções mais frequentes para atender às novas demandas. "O digital se tornou muito presente e a moda ficou cada vez mais renovada, comfy. Então, passamos a criar minicoleções, com modelos e tecidos mais selecionados", diz. Para o futuro, o diretor da Rabusch planeja seguir apostando nas colaborações e acredita na receptividade positiva do público. "Estamos dando um refresh nas coleções, e acreditamos que o nosso público vai se divertir com essa diversidade de personalidades que vamos ter", deseja.

Inspirada na obra de Iberê Camargo, comunicadora lança coleção de praia all sizes

Mauren Motta desenvolveu as estampas, pintadas por ela, em parceria com a Mareblu. Foto: Joana Carolina, Estudio Catafesto/Divulgação/JC

"Arte, Moda e diversidade: combinação que sempre levei no meu coração, assim como o sonho de criar uma coleção confortável e moderna para vestir diferentes biotipos", diz Mauren Motta sobre a coleção de moda praia all sizes lançada em parceria com a marca gaúcha Mareblu. As estampas das peças foram criadas pela comunicadora e são inspiradas nas obras de Iberê Camargo, tio avô de Mauren.

A relação dela com a moda, no entanto, não é recente. Mauren conta que, por mais de 20 anos, acompanhou as transformações do mercado em suas coberturas, traduzindo para o grande público as tendências lançadas nos eventos do setor.

Hoje, ela assina a direção criativa de projetos de conteúdo para marcas de moda, mas, ainda assim, sentia falta de roupas que se ajustassem em diferentes corpos.

O desejo de criar a própria coleção veio à tona com o convite da Mareblu, marca de moda praia gaúcha que está no mercado desde 1960. "Quando fui convidada para fazer a colab e soube que a Mareblu faria a coleção homenageando os 100 anos da Semana de Arte de 22 e que as estampas das peças seriam releituras de obras de diferentes artistas plásticos brasileiros, decidi que homenagearia o Iberê Camargo. Pintei, então, duas telas, que viraram estampas digitais em diferentes cores com formas que remetem aos trabalhos do Iberê. Os carreteis me lembram muito ele, e estas formas foram o ponto de partida das estampas", explica Mauren sobre o processo criativo da coleção.

As peças começaram a ser vendidas em novembro e estão disponíveis no e-commerce da marca (www.mareblu.com.br). Mauren diz que um de seus objetivos com a colab é fomentar a diversidade de corpos no universo da moda. "O corpo positivo ganha muito mais força se as peças forem pensadas em diferentes tamanhos. Não existe mais espaço para não se ser o que se é. Amar nossas formas é uma maneira de respeitar a nossa individualidade e trajetória. A moda tem que ser uma aliada nesta conquista", afirma.