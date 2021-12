Vagas e eventos

O ADP Brazil Labs, centro de desenvolvimento de produtos e inovação da ADP, está com 80 vagas abertas para diferentes áreas e níveis no segmento de tecnologia. As vagas se destinam para atuação na sede da empresa, localizada em Porto Alegre, e para candidatos com domínio do inglês. Para conferir as oportunidades em aberto, acesse através do link https://bit.ly/3xNHCQv.

A ateliware, empresa de software que desenvolve produtos e soluções digitais handmade, está com cinco vagas abertas para trabalho remoto para atuar como Product Designer (Pleno e Sênior), Pessoa Desenvolvedora (Pleno e Sênior), Pessoa Desenvolvedora Elixir (Pleno e Sênior), Pessoa Desenvolvedora Ruby (Pleno e Sênior) e Pessoa Desenvolvedora Java/ Kotlin (Pleno e Sênior). Para se candidatar, basta acessar a página https://bit.ly/3rvgm8q.

A AutoForce, martech que desenvolve tecnologias e soluções de marketing digital, está com nove vagas abertas para cargos de Analista Contábil, Analista de Testes, Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Front-end, Designer UI/UX Pleno, Sucesso do Cliente - Head of Customer Experience, Sucesso do Cliente - Implementation Success e Vendas - Sales Development Representative. As oportunidades são para cargos remotos e para se candidatar, basta acessar o link https://bit.ly/3EkDZDW.

A Evolucional, startup de educação baseada em evidências, está com seis vagas abertas em regime de contratação CLT e PJ, presencial e remoto em diversas áreas. Há oportunidades para Analista de Teste, Desenvolvedor Front End, Desenvolvedor Back End, Analista Financeiro, Editor de Textos e Imagens, Designer Gráfico e Assessor Pedagógico. Os interessados devem se cadastrar pelo site https://bit.ly/3xZLiyR.