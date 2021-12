Feevale promove hackathon voltado a soluções inteligentes

A Universidade Feevale realizará, de 13 a 15 de dezembro, a primeira edição do Startup Feevale Impacto. Desenvolvida pela Diretoria de Inovação da Instituição, a atividade é uma competição on-line entre grupos, no formato de hackathon, voltada à área de soluções inteligentes. O evento é gratuito e aberto à comunidade, que pode inscrever equipes até o dia 10 pelo site https://feev.as/50199b4.

O evento tem por objetivo aproximar a universidade e talentos para a criação de produtos, processos ou serviços, sociais e ambientais, convergentes à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU).

"O Startup Feevale Impacto é uma ótima oportunidade para aqueles que queiram validar e transformar a ideia em negócio. Serão três noites, totalizando 50 horas de aprendizagem, validação e muita prática", destaca Manuela Bruxel, coordenadora do Feevale Techpark. O Startup Feevale Impacto premiará os dois primeiros colocados. O campeão receberá seis meses de incubação do seu projeto no Feevale Techpark. Já o vice receberá quatro meses de incubação da sua proposta.