Novos negócios nas proximidades da Antônio de Carvalho reforçam retomada

Em dois anos de isolamento social, diversos estabelecimentos entre a avenida Ipiranga e a Antônio de Carvalho fecharam e moradores passaram a se locomover além do bairro para suprir necessidades comuns. Entretanto, nos últimos meses, um centro comercial surgiu na Intercap. O que antes eram seis lojas vagas lado a lado, hoje registra ocupação total.

O ponto, na avenida Ipiranga, n° 8.847, tem uma loja de veículos, uma de cosméticos, uma pizzaria, uma oficina de serviços automotivos, um consórcio e um serviço de blindagem automotiva. O hub acabou se somando à reabertura do Posto Ipiranga ao lado, que estava abandonado há anos .

Ruhan Soares do Amaral, dono da Legado Veículos, loja de automóveis usados e seminovos, frequenta a região há dois anos. Para o empreendedor, o roteiro nunca esteve tão movimentado. “Antigamente, eu trabalhava apenas online e me surgiu oportunidade de colocar uma unidade aqui. Hoje temos mais visibilidade e atendemos públicos diferentes”, conta. A Legado também teve que fechar as portas por um tempo devido ao lockdown. “Acabamos usando diversas plataformas para poder continuar firmes. Fizemos uma redução temporária e desligamento dos atendentes. Atualmente, estamos em expansão”, afirma Ruhan.

Uma das coisas que o empreendedor percebeu nos clientes da Zona Leste foi a busca pelo conforto. “Focamos no atendimento e na experiência com o cliente porque queremos fidelizar. Mudamos nossa estrutura, temos espaço kids e café, o que surpreende as pessoas, pois é um diferencial e os moradores aprovam”, relata.

Miguel Cardozo Prestes Junior, sócio da Rei da Estética, que abriu, há seis meses, também prioriza o bem-estar da clientela. “Devido ao crescimento na procura dos nossos serviços, buscamos prestar a máxima qualidade", expõe. Na nova filial, há mezanino para negociação e finalização de entrega.

Miguel, no entanto, destaca as dificuldades geradas pelo engarrafamento a partir das 18h. “No final do expediente, fica inviável devido ao trânsito. O bom é que o pessoal chega e se apaixona pela sofisticação da loja, então a dificuldade ameniza”, alivia o empresário.

A abertura da nova unidade foi durante a pandemia e o empreendedor passou por algumas mudanças no setor administrativo. “A primeira pausa não interferiu em nada, mas a segunda foi terrível. Conseguimos empréstimo e auxílio de reparo para poder trabalhar”, lembra. A aposta na Ipiranga, próximo à Antônio de Carvalho, foi a solução para os problemas de Miguel. “Acreditamos que na retomada as coisas iam decolar. Em Porto Alegre, existem muitas oficinas que fazem serviços de má qualidade, então resolvemos apostar no nosso trabalho porque sabíamos que iam acabar fidelizando”, comemora.

Somando a retomada, a Pizza do Rogério inaugurou sua primeira loja no local há 4 meses. O empreendimento, instalado na pandemia, foi pensado nesta lógica do distanciamento social, atendendo apenas por delivery. Rogério Aloise é um dos sócios da pizzaria e seu objetivo é transformar a unidade em um centro de distribuição. “Pretendo abrir uma nova filial no dia 15 de dezembro para atendimento. Por enquanto, trabalhamos com pedidos por WhatsApp ou aplicativo”, explica.

Há anos, o empresário tem notado a revitalização da avenida e acredita estar em um ponto estratégico. “Temos diversos prédios no entorno e, por estarmos perto, os moradores viraram clientes fiéis pela rápida entrega. Essa região sempre foi abandonada, mas, com os novos condomínios sendo criados, estamos num bom lugar, além de estar perto da Ufrgs e da Pucrs”, revela. De acordo com Ricardo, a região é pouco valorizada. “Estamos abrangendo a avenida com pessoas que buscam um serviço de delivery com qualidade e rapidez”, diz.

A pizzaria é a única que agrega o polo comercial e o empreendedor explica ser um ponto negativo. “Sinto falta da concorrência. Muitas lojas iguais dão mais opções para o público, que pode fazer uma avaliação criteriosa. Com concorrência, os empreendimentos sabem da sombra ao lado e o controle de qualidade é eficaz. A comparação também é motivação para sair da zona de conforto. Infelizmente, não temos concorrentes, mas mesmo assim a nossa maior preocupação e incentivo é o feedback do cliente”, observa.

Rogério estima que a zona será muito frequentada com o surgimento de novos empreendimentos e condomínios. “Os moradores da região também merecem investimento. As pessoas buscam serviço de qualidade e conviver em seu bairro. Os empreendedores acabam não apostando aqui e perdendo com isso porque é um ponto estratégico por parte da Intercap, Ipiranga e Antônio de Carvalho”, completa.