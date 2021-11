Café familiar na Cidade Baixa reabre com novidades no cardápio

Após um ano e meio de fechamento devido aos protocolos da Covid-19, o Café do Avesso reabriu as portas para consumo no local. Há três anos, o estabelecimento familiar ocupa o número 303 da rua República, na Cidade Baixa, por ser um lugar boêmio e muito apreciado pelos vizinhos. Neste tempo fechado, a cafeteria se sujeitou a diversas mudanças para se adequar às novas normas.

Rogério Medeiros Soares e Luiza Heinzelmann Soares, que são jornalistas, e Matheus Heinzelmann Soares, que é formado em Cinema, estão à frente do empreendimento que foi criado do zero. A família sempre gostou de cafés e o sonho de ter uma cafeteria se tornou concreto apenas em 2018, quando resolveram organizar as coisas no papel e colocar a mão na massa. “Antigamente, era uma loja de roupas e a estrutura estava bem machucada. Metade do que criamos foi mão de obra familiar. Meu cunhado fez os cardápios, construímos o chão e as paredes. Foi trabalhoso, mas dá orgulho”, lembra Luiza.

O nome curioso do café surgiu através de um brainstorm com o intuito de ser um lugar livre. " Queríamos quebrar essa perspectiva de ser um café fechado . Dentro tem um balanço para quem quiser se divertir também. O pessoal fica louco com as nossas mãos de gesso com lã que formam a palavra avesso na parede do espaço”, conta.

Há uma variedade no cardápio da cafeteria como salgados, doces e cafés. Agora no verão, a novidade está nos cafés gelados como o Iced Latte, com opções de xarope de baunilha ou chocolate, e a salada de frutas com ou sem sorvete. Na inauguração, eram vendidos camisetas, ecobags e bottons da parada livre.

No entanto, atualmente, o foco são apenas os alimentos, com novidades nesta reabertura. “O expresso e o carioca são os mais pedidos, mas o cappuccino e o moccacino não tem comparação”, diz a jornalista. O empreendimento trabalha apenas com cafés orgânicos a fim de trazer um toque legítimo do grão nas bebidas. De acordo com Luiza, é oferecido uma oportunidade de beber um algo diferente do mercado.

Em setembro, o Café tinha feito uma promoção para vacinados contra a Covid-19 com o objetivo incentivar os clientes a se vacinarem e se cuidarem. “Acreditamos piamente na vacina. Há uma enorme onda de desinformação no Brasil e, enquanto família de comunicadores, é nossa obrigação. Queremos mudar estatísticas e ver o quadro se reverter”, expõe. A relação da cafeteria com o público é sempre muito afetiva. “Criamos uma união cliente e estabelecimento. Sabemos dos cuidados básicos de distanciamento, mas sempre conversamos e oferecemos um jornal para que se sintam confortáveis e não perder a nossa essência”, finaliza.

Para os Soares, reabrir foi uma das maiores conquistas. “É incrível saber que um sonho tão pequeno está indo tão longe. Transformamos o Café em tudo que imaginávamos e ver que conseguimos pôr em prática nesses anos é maravilhoso”, celebra Luiza. As expectativas para o futuro são enormes e a família segue esperançosa por um cenário melhor.