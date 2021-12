Black Friday na nuvem: você já foi?

Agora que já passou, dá para imaginar uma campanha do porte da Black Friday sem o uso de serviços de cloud computing? A resposta é simples: não, não dá.

Para o varejo, preparar-se para períodos sazonais com altas nas vendas não é novidade. O que é novo é a velocidade das mudanças no mercado e as diferentes formas de concorrência que exigem alta performance das empresas, o que inclui lançar mão de recursos que tragam maior segurança, escalabilidade e eficiência para sua operação, especialmente nos meios digitais.

A tecnologia, então, tornou-se fundamental. Um negócio que não tenha iniciado a jornada de transformação digital pode estar em apuros durante eventos como a Black Friday. E aqui deixo um conselho amigo: ao decidir adquirir uma nova ferramenta, adote o conceito cloud-first. Essa opção traz grandes vantagens, como a redução de custos, agilidade de execução e a confiabilidade do ambiente, apenas para apontar algumas.

Se em 2020 o varejo lançou-se ao comércio eletrônico, em 2021 uma grande onda omnichannel invadiu o varejo, por um motivo óbvio: a redução do atrito na jornada de compra aumenta radicalmente os números de venda, uma vez que o consumidor não percebe a transição entre os canais de relacionamento e vendas online e offline. E, com o apoio de ferramentas em nuvem, toda a jornada pode ser rastreada e novos insights podem ser obtidos para uma experiência muito mais eficiente.

Para quem já entrou nessa jornada, vale lembrar que a tecnologia é uma potente aliada, mas pessoas e processos também, pois soluções de nuvem são recursos escaláveis, não infinitos. É necessário monitorar e planejar o volume de acesso e consumo, especialmente em eventos como a Black Friday e suas campanhas derivadas, como Black November e Cyber Monday, onde o volume de transações ocorre muito acima dos níveis usuais.

São muitos processos para levar em conta: desde a emissão de nota fiscal, com tributos específicos para cada cidade onde possa haver um cliente, até a roteirização de entregas que deve considerar a combinação infindável de CEPs da casa dos consumidores. Além disso, automatizar, medir e prever também são passos importantes nessa caminhada. Automatizar processos internos para aumentar a velocidade operacional e evitar erros humanos. Medir, através de dados, desde a jornada do cliente até os níveis de estoque e anomalias de fluxo de vendas e prever comportamentos para direcionar campanhas para reduzir o custo de aquisição e ampliar margens de conversão.

A verdade é que não existe uma única receita de sucesso infalível para a campanha que toma o mês de novembro anualmente. Porém, observando esses insights, é possível ampliar resultados com maior agilidade e segurança.

O interessante é que o mercado não para! Se a sua empresa já está imersa na Black Friday e pronta para atender essa alta demanda de ponta a ponta, a pergunta deve ser outra: está preparada para o Natal? Para se ter uma ideia do que vem por aí, o Adobe Holiday Forecast, levantamento que prevê o volume de vendas nestes dois últimos meses do ano, estima que serão gastos US$ 910 bilhões em todo o mundo. Então, que venham os recordes de vendas e que o nosso varejo esteja preparado para mostrar a sua melhor versão em nuvem.