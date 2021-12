Publicitário cria consultoria de comunicação para PMEs

Com uma bagagem de 30 anos na publicidade, Fabiano Bonetti percebeu um desfalque no mercado da propaganda relacionado aos avanços da tecnologia. Sócio da FBonetti, resolveu criar uma consultoria para pequenos e médios empresários com o objetivo de mapear as questões comunicativas do negócio e identificar as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores para consertar erros passados, acompanhar atuações presentes e evitar crises futuras.

Segundo Fabiano, a publicidade mudou com o empreendedorismo, pois todos resolveram criar suas marcas nas redes sociais, entretanto, a maioria das pessoas não percebe a diferença que um profissional especializado oferece a um negócio .

"Sempre tive vontade de ajudar porque a propaganda é um pouco complicada. Acredito que ela é muito mal vista por mais que tenha como contribuir no mercado", conta. "Gosto de ajudar com o que eu sei fazer, que é comunicação e marketing. Também entendo que o meu negócio tenha mudado completamente onde cada pessoa coordena diversos papéis, mas é necessário ter atenção", pontua.

De um jeito acessível e econômico, Fabiano tem prestado consultorias de R$ 199,00 cada. Por mais que queira, o empresário não disponibilizará das estratégias de comunicação gratuitamente. "Não estou fazendo de graça, pois tenho colegas de profissão que trabalham com isso. Também percebo que, no Brasil, o que é de graça nem sempre é valorizado", explica. Cada consulta tem um diagnóstico final. "Serão dicas sobre o nome da marca, publicações nas redes sociais, explicar como bombar e fazer a comunicação dar certo", finaliza.

A mudança da era industrial para a digital é o que mais impacta na comunicação das redes sociais, de acordo com Fabiano. "Minha profissão é fascinante. Aprendi muito com o tempo e ainda aprendo. Hoje em dia, qualquer empreendedor atua nas redes sociais porque é muito acessível e rápida, mas não se deve focar apenas em publicações", avisa. De acordo com sua intuição, Fabiano acredita que, no futuro, ele auxiliará diretamente as empresas. Seu primeiro objetivo é que a consultoria se estabeleça. "Coloquei meu tempo e custo zero para de fato ajudar as pessoas com suas necessidades através desta consultoria", afirma.