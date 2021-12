O marketing está na palma da nossa mão

Desde março de 2020, o mundo vive um "novo normal". Vivemos alguns meses sem sair de casa para nada, somente o necessário, como por exemplo mercados e farmácias. Neste momento nos deparamos com a seguinte situação: como vamos viver?

A nossa resposta estava mais perto e fácil de acessar do que imaginávamos. Muitas vezes, em quase um quarto do dia, estava na palma da nossa mão.

Nós brasileiros somos os recordistas em tempo médio de uso do celular, passamos quase seis horas por dia navegando no smartphone, jogando, conversando, etc. Mas onde entra o marketing digital nessa história?

Bom, quando nos vimos "presos" dentro de nossas residências, sem sair para nada essencial, devido à pandemia do vírus Covid-19, o marketing (vamos tratar apenas de marketing, afinal vivemos na era digital) precisou se movimentar. E se movimentou muito bem. As compras online que conhecíamos "antigamente", passaram a ser de roupas, tênis, eletrônicos para alimentos, remédios, itens de higiene, compras de mercados, etc. O e-commerce foi super impulsionado pelo período pandêmico e teve aumento de 72% somente no primeiro trimestre de 2021, por exemplo.

As empresas se atentaram ao movimento de "stay home, stay safe" e então agiram da melhor maneira, que foi o marketing mobile.

Atacaram bastante este setor, aparecendo cada vez mais em redes sociais, sites e menos em produtos físicos, afinal o movimento que está sendo natural é este, o da digitalização. O digital tem a capacidade de atingir de imediato massas e massas de pessoas, desde aquele consumidor fiel do produto ou serviço até alguém que nunca sequer ouviu falar do nome ou termo destacado.

Mas foi somente isso que aprendemos com a pandemia? De que é necessário ter tudo online hoje em dia? A resposta é não.

O que aprendemos foi que precisamos sempre estar alguns passos antecipados ao que é tendência no mundo para que, assim como foi neste período obscuro da humanidade, possamos estar "equipados" para viver, sem mudanças drásticas na nossa realidade.

E como veremos daqui para frente o nosso dia a dia no marketing? Da mesma forma que vemos hoje. Este período foi um tempo em que o setor evoluiu exponencialmente, dando passos enormes para o futuro, antecipando muitas novidades e ideias. Tem gente que acha que diz que estamos no futuro, tamanhas mudanças e evoluções que tivemos, mas na verdade estamos no presente, sempre. Precisamos olhar para o futuro, enxergar o que é necessário e fazer. Se antecipar para que na hora do "vamos ver" a gente estar apto para ser referência. Quem se atentou ao que aconteceu e está com o planejamento bem feito verá os números positivos à frente.