A Vivo está com cerca de 300 vagas abertas para profissionais das áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Dados. Os selecionados trabalharão em áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Testes (Quality Assurance), Projetos (Scrum Master, Project Management Office e Funcionais), SAP, Big Data (Banco de Dados e Dahs), Cyber Security, Python, entre outras. Interessados podem se inscrever pelo link www.bit.ly/3FFFn4n.

O Inter e Salesforce estão oferecendo mentoria com possibilidade de contratação para profissionais de TI. São 100 vagas e a participação é gratuita, com chance de efetivação para os 30 melhores colocados no programa. As inscrições vão até 17 de janeiro de 2022 e podem ser feitas pelo site www.bit.ly/30P57wC.