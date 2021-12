Vagas e eventos

LawTech Poa

O Vale do Sulício, em parceria com a rede social jurídica LinkLei e legaltech Doc9, promoverá o, que ocorre no dia 24 de março de 2022. O evento é uma alternativa para empresas locais e nacionais demonstrem como estão promovendo a transformação do Direito. O local contará com estandes para empresas, espaço para networking, coffee-break e apresentações de pitchs. Ingressos estão disponíveis no site www.bit.ly/3x9lWNk