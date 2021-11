O setor de franquias está otimista. Tanto que, recentemente, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) promoveu a primeira feira presencial desde o início da pandemia no Rio de Janeiro. A expectativa é que mais brasileiros busquem o modelo para embarcarem no empreendedorismo. Entre as vantagens de abrir um negócio em rede, estão fatores como: credibilidade de marca, processos validados pelo mercado e troca de conhecimento constante. Há opções para diversos bolsos, inclusive com investimento inferior a R$ 5 mil, que se enquadram na categoria de microfranquias.

Milhares de franquias operam no Brasil e no mundo. De forma resumida, trata-se de uma marca que se expande através da venda de unidades para terceiros, que passam a tomar as decisões em conjunto.

A modalidade iniciou em 1917, nos Estados Unidos, quando surgiram os primeiros mercados de vizinhanças. Mais tarde, em 1921, foi criada a primeira franquia de serviços: a da locadora de veículos Hertz. No Brasil, o formato começou a ser adotado em 1950, com o surgimento das escolas de idiomas Yazigi e CCAA.

Para Adriana Auriemo, diretora de Relacionamento, Microfranquias e Novos Formatos da ABF, as microfranquias são tanto uma oportunidade de ter o próprio negócio para empreendedores e empreendedoras com menor capital para investimento quanto uma alternativa de diversificar os negócios e atender diferentes perfis de mercado, inclusive fora dos grandes centros, por parte das redes. "Em períodos de retração econômica, de redução da oferta de vagas de emprego, como estamos vivendo, os modelos de negócio mais enxutos se transformam em uma alternativa ainda mais interessante, uma vez que oferecem um modelo de negócio pronto e testado, além do treinamento e suporte de um empresário mais experiente, o franqueador", diz ela.

Segundo classificação da ABF, as microfranquias são negócios com investimento inicial de até R$ 105 mil e operam no País 562 redes, sendo 63% puras (apenas com este modelo) e 37% mistas (com os dois modelos). Dentre os ramos explorados, estão cosméticos, coxinhas, bolos, assados e grelhados, sorvetes, jóias, moda, acessórios para celular, piscinas, produtos naturais, consultoria em importação, contabilidade, limpeza e conservação de ambientes, hotelaria, turismo, enfermagem, cuidados com idosos, educação, imóveis e seguros.