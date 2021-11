Vagas e eventos

A Nomad, fintech que permite aos brasileiros a abertura de conta corrente em um banco norte-americano de forma 100% digital, anunciou a abertura de 40 novas vagas de emprego para as áreas de tecnologia (engenharia e produto) e negócios (experiência do cliente, desenvolvimento de negócios, atendimento ao cliente, recursos humanos e banking). Os interessados em participar do processo seletivo podem conferir as vagas disponíveis em www.nomadcarreiras.gupy.io

A plataforma de crédito imobiliário CrediHome abriu mais de 30 vagas home office para as áreas comercial, financeira e de TI. As oportunidades são para trabalhar nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Goiás. Para se candidatar e conferir os requisitos e informações completas, acesse o site www.vemsercredihome.gupy.io/

No dia 15 de novembro ocorre o CuboComunidade, bate-papo com convidados de startups e corporações para compartilhar experiências, desafios, problemas e soluções que inspirem outros empreendedores e empreendedoras. A iniciativa é do Cubo Itaú, hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico, e ocorre mensalmente, sempre com diferentes convidados. Inscreva-se pelo link www.bit.ly/3ECXYNR