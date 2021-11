Manifesto por um Empreendedorismo Feminino

Não é de hoje que vivemos a exaustão do dia a dia doméstico, da carreira profissional e cuidados com os negócios. Parafraseando a maravilhosa Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora: "empreender não tem nada de glamour". É a mais pura verdade.

Empreender não é apenas abrir um CNPJ e ter um negócio. Nos dias de hoje significa encarar a realidade do mercado com resiliência, considerando o cenário atual de avanços digitais e retrocesso aos direitos básicos da sociedade e, em especial, aos cuidados com a mulher.

Nossa caminhada inicia desde pequenas, quando somos estimuladas a ter nossos talentos desenvolvidos, porém que a gente saiba preparar um alimento, arrumar a casa, manter os modos e a obediência. Fomos socializadas para os cuidados e serviços domésticos. Ao longo dos anos, com muita luta, fomos conquistando espaços na ciência, na política, na tecnologia e nos negócios.

Encaramos, desde que nascemos, uma sociedade patriarcal, a qual nos condiciona a seguir um padrão, e, graças às que não se conformaram com esse modelo, estamos ao longo de décadas avançando no mercado de trabalho, em diversas áreas.

A importância da luta pelos direitos da mulher passa pelo empreendedorismo. Empreender muda a realidade de muitas mulheres até hoje. No dia 19 de novembro, dia instituído pela ONU como o dia que simboliza o empreendedorismo feminino, devemos nos orgulhar e enaltecer todo o trabalho da mulher.

Lembrar que nossas mães, avós e bisavós foram incansáveis no trabalho não remunerado de criar e educar filhos, tarefas que hoje ainda se perpetuam na mão das mulheres.

Os negócios que estamos em maior número, consequentemente, são os que aprendemos de geração em geração. Segundo dados do Sebrae, as mulheres atuam nos segmentos de alimentação, moda e serviços estéticos e de cuidados. E será que está tudo bem?

O avanço tecnológico trouxe novos horizontes para as mulheres. Ganhamos vozes e cores através das redes sociais, colocamos em prática projetos que foram engavetados por não terem espaço no "tradicional". Estudamos, buscamos conhecimento para nos inserir em um mercado antigamente dominado por homens de negócios. Abaixo de pressão, fomos e somos sempre questionadas sobre nossas capacidades, autoconfiança e desempenho.

Mas será que esse engajamento depende somente de nós? Quais empresas já refletiram sobre a importância dos negócios femininos, da nossa inserção em mercados financeiros e, principalmente, em cargos de gestão e de poder?

O empreender feminino se tornou a mão que move o mundo, que acalenta, cuida, consola, transforma e vive.

Todos os movimentos de impacto social gerados durante a pandemia vieram de empresárias como Ana Fontes, Luiza Trajano, Nina Silva, Raquel Maia e tantas outras empreendedoras que são fontes inspiradoras de clareza e luta pelas mulheres.

Empreender exige coragem, esforço. E tem uma palavra que eu gosto muito de pensar: empreender é cadência.

Cadência é manter o ritmo mesmo que os obstáculos apareçam. Andar com foco no resultado a ser atingido e lembrar diariamente das pessoas que serão beneficiadas com nosso êxito. Sim, porque a mulher tem o dom de partilhar. Ela empreende para realizar o propósito de servir ao outro. De entregar uma solução na medida ao cliente, com carinho e disposição. Aprendemos a ser assim: solícitas, participativas, engajadas, fortes. Somos a tradução da luta diária. Para as mulheres nada é impossível.