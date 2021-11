Realidade que parece inventada

A matéria de capa desta edição trata de um assunto que nem parece verdade. Dizer que sobram vagas e faltam pessoas para trabalhar soa como fake news em um País com milhões de desempregados. Mas pode confiar nesta informação.

Há tanta escassez de profissionais para atuar no ramo de Tecnologia da Informação (TI) que empresas se unem ao redor do mundo para promover capacitação. De novo, parece mentira. Imagine receber formação em uma área sem precisar pagar nada. Ou, ainda, poder devolver o investimento que foi feito em você no futuro, quando tiver condições disso. É assim que tem funcionado no Rio Grande do Sul, em outros estados e países.

O segmento virou terra fértil porque tudo, atualmente, exige tecnologia. E, por mais que tenhamos a impressão de que os processos são automatizados, é preciso pessoas para torná-los viáveis. Por trás de cada solução que facilita a nossa vida, há gente operando sistemas. Cada jogo do celular que as crianças adoram emprega dezenas, centenas e até milhares de técnicos. Esse conteúdo é para quem garantirá a evolução do futuro da humanidade.

#tendência