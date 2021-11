O frescor de quem está chegando

Quando uma nova geração chega ao mercado, surgem as mudanças. Na arquitetura não é diferente. Jovens empreendedores do ramo trazem perspectivas, com olhar atento às necessidades dos clientes. Na CasaCor RS, que acontece até o dia 7 de novembro em Porto Alegre, e que, neste ano, tem como tema A Casa Original, profissionais iniciantes se destacam com seus ambientes pensados a partir de novas reflexões sobre o morar contemporâneo. Henrique Nader, sócio da Moderna Arquitetura com João Vítor e Gabrielle Molina, acredita que a atual geração de arquitetos alia mais simplicidade e funcionalidade em seus projetos. Na CasaCor, o trio criou um espaço chamado Habitat Singular, apostando em uma reconexão com a natureza e resgatando elementos do passado. "Trazemos novas tendências e um jeito diferente de pensar e propor os ambientes, sendo eles mais funcionais e essenciais. Um olhar para as preferência de materiais e a busca da simplicidade", acredita Henrique, que aposta no resgate de materiais simples como uma tendência. "O que havia sido esquecido da arquitetura brasileira é a originalidade, o uso de materiais naturais com suas caraterísticas físicas evidenciadas e a valorização dos artesãos e artistas locais. Enxergar a beleza na imperfeição, na história e na cultura, não mascarando a originalidade, é a nossa aposta para os próximos anos", completa. As transformações, no entanto, não acontecem apenas pelas percepções dos profissionais. O contexto é fundamental para guiar as decisões. Neste sentido, a pandemia trouxe mudanças tanto para clientes quanto para quem empreende na área. Os ambientes deixaram de ter somente a sua função principal e tiveram de agregar estrutura de trabalho, lazer e até prática de exercícios. "Tivemos que nos adaptar com a distância para resolver e alterar projetos, algo que hoje vimos como um beneficio, pois reduz tempo e custos com deslocamentos, ficando mais acessível para o cliente contratar um arquiteto. Também notamos, durante o ano passado, que as necessidades dos clientes mudaram e aumentaram, pois começaram a ficar mais tempo dentro de casa. Houve muitas solicitações de reformas e criação de espaço para home office. Notamos que, hoje, o cliente está dando um valor maior para a forma de habitar um espaço, procurando por conforto, aconchego, para que possa relaxar e curtir os bons momentos da vida", acredita. Empreender no segmento e se destacar em um mercado tão competitivo não é tarefa fácil. Henrique acredita que há demanda para todos, mas, além do olhar atento, é preciso honestidade para crescer. "Nosso maior desafio como arquitetos é sermos renomados. Há mercado para todos, cada um com seu estilo e afinidade com o cliente. Mas, para se destacar da concorrência, precisamos diariamente nos desafiar, pensar sempre que tudo que foi feito pode ser melhorado. Assim vamos crescendo e ganhando destaque. Estar sempre buscando novas referências e acompanhando as tendências mundiais. Ser honesto, transparente e flexível com nossos clientes e parceiros", acredita.

Capacidade de dialogar é o diferencial do momento

Humberto valoriza, também, os aprendizados que vêm dos mais velhos. Foto: VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC Club HVM é inspirado em uma festa particular . Foto: HMV Arquitetura/Divulgação/JC

À frente da HMV Arquitetura, Humberto Machado criou para a mostra de arquitetura um ambiente chamado Club HMV, pensado para criar a sensação de uma festa particular dentro de casa. A inspiração, explica Humberto, surgiu em virtude das dificuldades trazidas pelo distanciamento social na pandemia. "O Club HVM propõe, através de uma atmosfera alegre e descolada, a retomada dessas interações entre amigos e família, provocando sensações e passando mensagens de liberdade e expressão, tão necessárias atualmente", acredita.

À frente do próprio escritório, ele conta que o maior desafio de empreender é atuar em diversas frentes, e não só na parte restrita à arquitetura. "Grandes empresas de arquitetura, normalmente, contam com equipes, mas, na HVM, além de projetar os ambientes e acompanhar as obras, por enquanto, eu também sou responsável pelo gerenciamento da empresa", conta Humberto, que acredita na dedicação como forma de conquistar espaço em um mercado aquecido. "Para se destacar em meio à diversidade da concorrência, acredito que a singularidade e a dedicação em cada detalhe, de cada projeto, são as melhores formas de alcançar atenção", pontua.

As transformações trazidas pela nova geração de arquitetos ao mercado não estão restritas, para Humberto, às tendências práticas, como materiais e composições. Para ele, a forma de trabalhar e se relacionar tanto com clientes quanto com fornecedores é a mudança mais significativa que os profissionais mais jovens agregam ao segmento.

"Ouço muito de clientes e fornecedores que a nova geração veio para fazer a diferença na forma de lidar com as situações, conversar com os parceiros, cativar os clientes e criar diálogos nas plataformas digitais. Conseguir estabelecer relações saudáveis entre os envolvidos em um projeto ou obra é imprescindível para trilharmos uma jornada prazerosa e obtermos resultados satisfatórios no fim de todo o processo", acredita o arquiteto, que também destaca o uso da tecnologia como um aliado de quem chega ao segmento.

"A tecnologia permite explorarmos lugares e buscarmos informações de forma muito mais fácil e ágil do que nas décadas passadas. Dessa forma, a nova geração pode trazer referências, beber de fontes e propor inovações sustentáveis para o mercado da arquitetura", acrescenta.

No entanto, para pensar o futuro de qualquer mercado, é preciso dialogar com quem tem mais de tempo de estrada. Nesta perspectiva, Humberto comemora a oportunidade de estar na CasaCor e ressalta a importância da mostra para a troca de ideias entre os mais diversos profissionais.

"Há anos eu visito e acompanho os projetos da CasaCor. Sempre vi com muita admiração os profissionais que expõem seus trabalhos nas praças de todas as capitais. Hoje, consigo entender a responsabilidade que me foi confiada para estar junto desses profissionais com carreiras tão incríveis e poder mostrar um pouco da minha visão para a arquitetura daqui para frente. Foi uma alegria enorme conhecer os bastidores da maior mostra de arquitetura do Brasil e poder trocar experiências com tantos outros arquitetos renomados. Muita inspiração e muito networking", garante Humberto.

O arquiteto deseja, agora, levar suas ideias para outras cidades. "As conquistas dos últimos tempos me deixam confiante e otimista para alçar voos cada vez mais altos e ousados. No horizonte do meu negócio, me vejo explorando outras cidades. São Paulo que me aguarde", revela, cheio de planos.

Fornecedores e produtos locais ganham atenção com a pandemia

Livia e Carlos percebem aproximação entre os elos da cadeia. Foto: VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC Ambiente projetado pela Dlp Arquitetura para a CasaCor. Foto: DLP ARQUITETURA/DIVULGAÇÃO/JC

Com uma analogia ao tempo de renovação, a Dlp Arquitetura, comandada por Livia Fett e Carlos Eduardo Chitão, criou para a edição deste ano da CasaCor um banheiro chamado Refresh, Recharge, Restart. Usando tons neutros, o espaço convida o visitante a primeiro lavar as mãos, recarregar as energias e, então, recomeçar seu caminho.

Antes de apostar no próprio negócio, o casal passou por diversos escritórios consolidados de arquitetura. A trajetória, lembra Livia, foi fundamental para reunir experiências para empreender. "Ter participado como colaboradores em escritórios maiores nos trouxe o amadurecimento que precisávamos para investir no nosso negócio. A bagagem adquirida com as experiências vividas nos impulsiona a fazer escolhas que julgamos mais certeiras agora que estamos à frente das decisões", acredita.

Livia conta que, durante a pandemia, além das mudanças trazidas para os ambientes, como adaptação do home office e maior conforto da casa, percebeu uma tendência de priorização do mercado local. "Neste período dos últimos dois anos, valorizamos ainda mais produtos e mão de obra regionais. Com a escassez de itens de matéria-prima no mercado internacional, voltamos nosso olhar para produtos e profissionais que estão ao nosso alcance e que se inserem bem no contexto local", afirma a empreendedora, que aponta a personalização como uma das principais tendências para a arquitetura.

Atender às demandas de clientes de forma personalizada é, inclusive, a grande aposta do escritório para se destacar no mercado. "O maior desafio ao empreender na arquitetura está em consolidar a marca no mercado e apresentar o nosso trabalho de forma concreta. Apostamos em um atendimento que valoriza o resultado da experiência do cliente no seu espaço - seja ele comercial ou residencial", afirma Livia.

Ela destaca a relação entre arquiteto e clientes como uma transformação trazida pela nova geração. "Acreditamos que a nova geração de arquitetos desponta pela aproximação do arquiteto com o cliente. Percebemos uma ligação muito transparente e direta na condução dos projetos, onde todos trabalham juntos, com a orientação do arquiteto, para um resultado que traga satisfação a todos", interpreta Livia.